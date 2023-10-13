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Antalya'da feci kaza: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Antalya'da feci kaza: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

M.Y. (26) idaresindeki 07 JH 314 plakalı kamyonet ile İbrahim Ömercikoğlu (49) yönetimindeki 07 HGC 36 plakalı motosiklet, Beyreli Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ömercikoğlu ve aynı araçtaki M.K. (60) ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömercikoğlu, hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü M.Y. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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