  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Antalya'da denizi kirleten tekne seferden men edildi

Antalya'da denizi kirleten tekne seferden men edildi

Yayınlanma:
Antalya'da denizi kirleten tekne seferden men edildi
Antalya'nın Kemer ilçesinde denizi kirlettiği dronla tespit edilen tekne, 6 bin 140 lira ceza uygulanıp seferden men edildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizi kirlettiği dronla tespit edilen tekne, 6 bin 140 lira ceza uygulanıp seferden men edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekiplerince, Alacasu Koyu'ndaki bir teknenin denizi kirlettiğinin dron görüntülerinden tespit edildiği belirtildi.

Yapılan kontroller neticesinde özel tekneyi sevk ve idare eden kişiye Çevre Kanunu'na istinaden 6 bin 140 lira idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, teknenin seferden men edildiği kaydedildi.

Açıklamada, olay hakkında Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Aydın'da sel: 2 kişi öldü
Aydın'da sel: 2 kişi öldü
Bodrum'da tekneler parçalandı
Bodrum'da tekneler parçalandı
Gökçeada ve Bozcaada arabalı vapur seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada arabalı vapur seferleri yapılamıyor
Hatay'da 5 bina kontrollü yıkıldı
Hatay'da 5 bina kontrollü yıkıldı
Gaziantep'te İsrail Destekçisi Ürünlerin Satışına Yasak
Gaziantep'te İsrail Destekçisi Ürünlerin Satışına Yasak
Çanakkale'de Şehit Düşen Askerlerimiz İçin Duygusal Anma
Çanakkale'de Şehit Düşen Askerlerimiz İçin Duygusal Anma
BM ofisi önünde Filistin'e saldırılar protesto edildi
BM ofisi önünde Filistin'e saldırılar protesto edildi
Kocaeli'nde Özel bireylerden 100. yılda anlamlı etkinlik
Kocaeli'nde Özel bireylerden 100. yılda anlamlı etkinlik