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Antalya'da bir kişi araçta ölü bulundu

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Antalya'da bir kişi araçta ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Balbey Mahallesi'nde park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Ö.P. (70) olduğu anlaşıldı.

Ö.P'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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