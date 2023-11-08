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Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

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Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da saat 15.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü,yaptığı açıklamada, depremin, derinliğinin fazla olması nedeniyle çok hissedilmediğini söyledi.

Jandarma ve emniyet personelinin saha araştırması yaptığını belirten Üçüncü, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, taramalarını sürdürüyor. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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