Ankara'da "Filistin'e Destek, Siyonizme Lanet" mitingi yapıldı

Başkentte "Soykırıma Hayır, Filistin'e Destek, Siyonizme Lanet" mitingi düzenlendi.

Memur-Sen, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), HAK-İŞ, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinin katılımıyla Anıtpark'ta gerçekleştirilen miting, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte ayrıca, katılımcılar sanatçılar eşliğinde ezgi ve marşlar okudu.

"Kudüs'e Selam, Direnişe Devam" yazılı dev pankartın asıldığı miting alanında, Filistin'e destek sloganları atıldı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de yaşlı ve kadın dinlemeden 2 binin üzerinde insanı öldürdüğünü bildirdi.

Dünyanın Filistin'de ikinci "Nekbe"nin yaşanmasına izin vermemesi için çağrıda bulunan Mustafa, İslam dünyasının da somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

"Aksa Tufanı, destanın yeni bir sayfası"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da tarihin en büyük yıkım ve soykırımlarından birinin yaşandığını, Gazze'nin gözler önünde katledildiğini söyledi.

Bölgede 75 yıldır bitmeyen bir katliam yaşandığını vurgulayan Yalçın, Filistin'in de sarsılmayan, yıkılmayan bir iman ve direnişle tarihin en şanlı, en uzun kahramanlık destanını yazdığını, Aksa Tufanı'nın bu destanın yeni bir sayfası olduğunu dile getirdi.

Birilerinin son günlerde yaşananlardan Filistinlileri sorumlu tuttuğuna işaret eden Yalçın, "Bir sorumlu arıyorlarsa 1898'de Basel'de toplanan Yahudi Kongresi ile sahaya sürdükleri işgal planının altındadır o sorumlular. İsrail'dedir. Siyonistlerdir, emperyalistlerdir." dedi.

"Bu katil sürüsünün" 8 milyon Filistinliyi yurtlarından çıkardığını, evlerine ve topraklarına el koyduğunu, namuslarını ve haysiyetlerini hedef aldığını dile getiren Yalçın, Filistinlilerin direnişini suçlu gibi göstermeye çalışanların bulunduğunu ifade etti.

"Barış ve huzurun tek yolu işgalcilerin defolup gitmesidir"

"Onların direnişi kesinlikle meşrudur ve meşru bir müdafaadır." diyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Barış ve huzurun tek yolu işgalin sona ermesi, işgalcilerin defolup gitmesidir. Filistin halkının soykırıma karşı kendisini savunma hakkı sorgulanamaz. Bu mücadele, evini, yurdunu, namusunu, ailesini, kutsalını koruma mücadelesidir. Bugün, Kur'an'ın ifadesiyle 'Furkan' günüdür. Filistin direnişini amasız, fakatsız desteklemek insan olmanın gereğidir. Filistin direnişini savunmak bir haysiyet meselesidir, adamlık meselesidir."

Birleşmiş Milletlerin İsrail'e yönelik kararlarının uygulanması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Bebek katili siyonistler Uluslararası Ceza Mahkemelerinde yargılanmalı, uluslararası toplum ve İslam ülkeleri uyku modundan bir an önce çıkmalı, İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluş gerekçesine uygun hareket etmeli ve bir an önce toplanmalı ve adam gibi davranmalı. İşgal bitmeli, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmalıdır." diye konuştu.

"Siyonist İsrail'e karşı insanlıktan ses bekliyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da Gazze'de sadece Filistinlilerin değil insanlığın öldüğünü, "siyonist devletin Hitleri bile aratmayacak şekilde" katliam yaptığını ifade etti.

İsrail'in insanlık suçu işlediğini ve uluslararası hukuku hiçe saydığını belirten Arslan, katliamlara seyirci kalanlara tepki gösterdi.

BM Güvenlik Konseyi, NATO, Avrupa Birliği, İslam Konferansı Örgütü ve Arap Birliği'ne seslenen Arslan, "Açık bir savaş suçu işleyen siyonist İsrail'e karşı insanlıktan ses bekliyoruz." dedi.

Filistin'e yönelik ambargonun kaldırılması ve insani yardımların önünün açılması gerektiğini dile getiren Arslan, "Olmazsa da yeniden Mavi Marmara'lar yeni seferlere hazırlanmalı ve yola çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

İHH Başkan Vekili Hüseyin Oruç da Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği operasyonun "amasız, fakatsız, soru işaretsiz her şeyiyle Gazze'nin gençlerine ait bir zafer" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'nin sesinin yükseltilmeye ihtiyacı olduğunu belirten Oruç, katılımcılardan her destek programına katılarak Filistin'e desteklerini sürdürmelerini istedi.

"Bazı Yahudi esirler Müslüman oldu"

AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan da bugüne kadar tepki eylemleri için toplandıklarını ancak bugün destek için bir araya geldiklerini, "fetih için" toplandıklarını söyledi.

Hamas'ın mücadelesini "terör eylemi" olarak niteleyenlere tepki gösteren Turhan, Aksa Tufanı'nın anlık değil, 2 yıldır her şeyiyle planlanmış bir harekat olduğunu kaydetti.

Turhan, El Kassam Tugayları'nın kendilerine gösterdikleri "İslam'a uygun" tavırlardan dolayı Gazze'deki İsrailli Yahudi esirlerden bazılarının Müslüman olduğunu ifade etti.

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Demet Tezcan, Cihannüma Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akça ve TÜGVA Ankara İl Temsilcisi İsmail Yeğin de konuşma yaparak İsrail'e tepkilerini dile getirdi, katılımcılara Filistin'e destek vermeye devam etmeleri çağrısı yaptı.

Miting, yapılan dua ile sona erdi.