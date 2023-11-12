Ankara'da El Ele Gazze Şeridi eylemi düzenlendi

İsrail'in saldırılarına dikkati çekmek ve Gazze'ye destek vermek amacıyla Ankara'da toplanan yüzlerce kişi, insan zinciri oluşturarak "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenledi.

Filistin İnisiyatifinin çağrısıyla birçok kentte eş zamanlı gerçekleştirilen eylem için başkentte Melike Hatun Camisi avlusunda da bir grup Filistin destekçisi toplandı.

Türk ve Filistin bayrakları ile omuzlarında kefiyeler taşıyan katılımcılar, Filistin'e desteklerini göstererek İsrail'in zulmünü lanetledi.

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu katılımcılar, el ele tutuşup insan zinciri oluşturdu.

Farklı dillerde hazırlanan dövizlerle İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği çocuk ve sivil katliamlarına dikkat çekildi.

Katılımcılardan bazıları ellerinde "Baby killer İsrail", "Nehirden denize özgür Filistin", "Çocuk katliamını durdurun", "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" yazılı dövizleri taşıdı.

İsrail'e tepki ve Filistin'e destek sloganları atan grup, ulusal ve uluslararası kamuoyuna yaşananlara karşı sessiz kalınmaması çağrısı yaptı.