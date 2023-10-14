Ankara'da "Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" etkinliği düzenlendi

ANKARA (AA) - Ankara'da "Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Altı Nokta Körler Derneğine bağlı görme engelli üyeler, Çankaya Kurtuluş'taki derneğin önünde toplanarak Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için Kızılay'a kadar yürüdü.

Kızılay'daki Sakarya Meydanı'nda yürüyüşlerini sonlandıran görme engelliler adına konuşan Derneğin Ankara Şube Genel Sekreteri Hasan Tatar, "beyaz baston"un görme engellilerin rehberi ve yol arkadaşı olduğunu söyledi.

Kaldırımlardaki sarı takip çizgilerinin uluslararası standartlara göre yapılmasını istediklerini belirten Tatar, bu çizgilerin zamanla deforme olduğunu ifade etti.

Sarı çizgilerin üstüne dükkan tezgahları konulduğunu, araç park edildiğini ve bazı yerlerde direklerle karşılaşıldığını belirten Tatar, "Bu durum bizler için yaşamsal bir tuzaktır. Kaldırımlarımızın birçok yerindeki kazıklar, mantarlar ve çukurlar büyük tehlike oluşturuyor." dedi.

Engellilerin birçok sorunun olduğunu ve bunlardan birinin ücretsiz ulaşım hakkına ilişkin tartışmalar olduğunu söyleyen Tatar, şöyle konuştu:

"Halk otobüsleri bizleri ve yaşlı vatandaşlarımızı bindirmemeye başladılar. Bu kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın girişimiyle şimdilik bu durum giderildi. Toplu ulaşım büyük kentlerde bir kamu hizmetidir. Sosyal devletin bir gereğidir. Kar etmeye yönelik değerlendirilmemelidir. Bu iş için kalıcı çözüm önerimiz, halk otobüsleri kamulaştırılmalıdır. Belediyeler tarafından kamu hizmeti olarak topluma sunulmalıdır."