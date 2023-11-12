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Afyonkarahisar'da otomobil tarlaya devrildi: 6 yaralı

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Afyonkarahisar'da otomobil tarlaya devrildi: 6 yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. A.U. (39) idaresindeki 42 VY 932 plakalı otomobil, Davulga beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. A.U. (39) idaresindeki 42 VY 932 plakalı otomobil, Davulga beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada otomobilde bulunan M.U. (71), F.U. (70) ve B.U. (31) ile 3 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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