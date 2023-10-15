Adıyaman'da otomobil devrildi: 5 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Abdülkerim C. idaresindeki 52 ER 869 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Burançayır köyü mevkisinde devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yurttan