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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Seyhan ilçesi Yeşilyuva ve Ova mahallesindeki ikametlere operasyon düzenledi.

Adreslerde 16,78 gram sentetik uyuşturucu ile 14 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheliler Ulaş Ü, Semih Ç, Süleyman Ö. ve İbrahim S'yi gözaltına alındı.

Ulaş Ü'nün, internet üzerinden yayınlanan bazı dizilerde rol aldığı, 2 ay önce de Adana Havalimanı'nda gerçekleşen hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ulaş Ü, Semih Ç. ve İbrahim S. tutuklandı, Süleyman Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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