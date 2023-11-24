24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Bodrum’da bir dizi etkinlik düzenlendi

24 Kasım Öğretmenler günü kutlama programı Belediye Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı.

Törene, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, çevre okullardan öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Törende Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldal, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaparak öğretmenler gününü kutladı.

Öğretmenler günü programı Herodot Kültür Merkezi’nde devam etti. Program öncesinde Kaymakam Çit, Belediye Başkanı Aras, Milli Eğitim Müdürü Aldal ile protokol üyeleri, öğrenci ve öğretmenlerin hazırlamış olduğu resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan program, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldal’ın konuşması ile sürdü. Konuşmaların ardından resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrenciler ve masa tenisi turnuvası ile 3 Sayı Atma basketbol turnuvasında dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.

Öğretmenler günü programı, öğretmenlerin halk oyunu gösterisi ve öğrencilerin hazırladığı gösteriler ile sona erdi.

Belediyeden Öğretmenlere Çiçek Takdimi

Bodrum Belediyesi tarafından ilçedeki okullarda görev yapan öğretmenlere çiçek takdim edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları İbrahim Akbaş, İlknur Ülküm Seferoğlu, Ummahan Yurt, Yaşar Çelikkan, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Durmuş Turkan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selçuk Şimşek, Tarımsal Hizmetler Müdürü Mehmet Ali Bahar, Zabıta ve Saha Çözüm personelleri ile birlikte okulları tek tek gezerek öğretmenler gününü kutlayıp çiçek takdiminde bulundu.

Bodrum Belediyesi kreş ve gündüz bakımevlerinde görevli öğretmenler ise 23 Kasım Perşembe akşamı Bodrum Belediye AŞ organizasyonu ile düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Cumhuriyetimizin Aydınlık Yüzleri Öğretmenlerimiz

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak şunları söyledi:

“Gelecek nesillerin yetişmesinde öncü rolü üstlenen erdemli ve fedakâr öğretmenlerimiz, çok boyutlu bir anlayışla gençlerimizi hayata hazırlamaktadır. Bir ülkenin geleceğinin mimarı olan öğretmenler, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında başrolü üstlenmektedir. Cumhuriyetimizin en önemli öznesi öğretmenlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana bilgi ve beceriyle çağdaşlık yolunda ülkemizin gelişim ve değişimini sağlamışlardır.

“Öğretmen, insan mimarı, insanın kişiliğini biçimlendiren bir sanatkârdır”

Demokratik ideallerin korunmasında ve geliştirilmesinde, bireylerin ve toplumun bilinçlendirilmesinde öğretmenin önemi tartışılmaz boyuttadır. Eğitim-öğretim hizmetlerini büyük bir fedakarlıkla yürüten öğretmenler, Cumhuriyetin aydınlık yüzleri olarak bizlerin baş tacıdır. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk de eğitim ile Türk çocukları ve gençlerini emanet ettiği öğretmenlere verdiği önemi, söylev ve demeçlerinde her fırsatta dile getirmiştir. Mustafa Kemal’in yolunda yürüyen, aklın ve bilimin ışığında aydınlanan, kendisini sürekli geliştiren, yenileyen bir toplum olmanın ön koşulu ise öğretmenlerin hak ettiği değere kavuşturulmasıdır.

“Öğretmenlerin yaşam koşulları iyileştirilmelidir”

Kültürel, sosyal, ekonomik, politik ve bireysel açıdan tüm toplumlarda çok önemli rol ve sorumlukları olan öğretmenlerimizin hak ettiği değeri ancak ve ancak yaşam koşullarını iyileştirerek, maddi ve manevi emeklerinin karşılığını vererek gösterebiliriz.

‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller’ yetiştirmek için büyük bir özveriyle çalışan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor; başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyen kalbimizde yaşayacak olan tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum.”