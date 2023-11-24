24 Kasım Öğretmenler Günü Bandırma'da Kutlandı

Makam ziyareti ardından Cumhuriyet Meydanında yapılan Çelenk Sunma törenine katılan Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun tören alanındaki öğretmenlerle tek tek selamlaşarak Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Bandırma’nın yeşiline katkı sağlamak ve öğretmenlere kalıcı bir hediye vermek isteyen Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun;

“Kıymetli Öğretmenlerim, sizler bu ülkenin geleceği için genç filizler yetiştiriyor, geleceğimizi şekillendiriyorsunuz. Bu zeytin fidanı geleceğimize nefes olacak barışı ve umudu sağlayacaktır” ifadelerini kullanarak Bandırma’da görev yapan toplam 2600 öğretmene kendisi ve eş zamanlı olarak Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcıları tarafından zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.