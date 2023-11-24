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24 Kasım Öğretmenler Günü Bandırma'da Kutlandı

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24 Kasım Öğretmenler Günü Bandırma'da Kutlandı
Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Bandırma Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan’ı makamında ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Makam ziyareti ardından Cumhuriyet Meydanında yapılan Çelenk Sunma törenine katılan Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun tören alanındaki öğretmenlerle tek tek selamlaşarak Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Bandırma’nın yeşiline katkı sağlamak ve öğretmenlere kalıcı bir hediye vermek isteyen Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun;

“Kıymetli Öğretmenlerim, sizler bu ülkenin geleceği için genç filizler yetiştiriyor, geleceğimizi şekillendiriyorsunuz. Bu zeytin fidanı geleceğimize nefes olacak barışı ve umudu sağlayacaktır” ifadelerini kullanarak Bandırma’da görev yapan toplam 2600 öğretmene kendisi ve eş zamanlı olarak Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcıları tarafından zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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