Yeşilboğaz yaptığı açıklamada, “YSK, özellikle depremden etkilenen illerimizdeki ölü ve kayıp sayısının henüz netleşmemesi nedeniyle çifte oy kullanılmasını, şaibeleri önlemek, seçim güvenliğini sağlamak için 2008 yılında kaldırılan parmak boyası uygulamasını geri getirmelidir” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Aday Adayı Av. Bilgin Yeşilboğaz’ın açıklaması şöyle:

“Demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, mevcut siyasi iktidar ile son 21 yılda kaybetmiş olduğu cumhuriyet değerlerini, hukukun üstünlüğünü, adalete ve hukuka güveni, toplumsal barışı, ekonomik istikrarı ve kalkınmayı yeniden yükseltmek için, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı açısından dönüm noktası olacaktır. Bu seçim, bu coğrafyada yeni başlangıçlara kucak açmamızı sağlayacaktır.

Bu sebeple, seçim güvenliğinin sağlanması ve seçmenlerin oy kullanması, karanlığa sıkışıp kalmış olan ülkemizi aydınlık yarınlara çıkarmak, geleceğe olan inancımızı yeşertmek açısından çok önemlidir. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), millet ittifakının seçimlerde parmak boyası kullanılması talebini, ilgili kanunun yürürlükten kaldırıldığı gerekçesiyle reddetmiştir. Anayasamızın 79. maddesi açık bir şekilde, YSK’nın seçim güvenliğinin sağlanması için bu kararı alabileceğini belirtmiştir. Seçim güvenliğini sağlamak için parmak boyası şart. YSK, özellikle depremden etkilenen illerimizdeki ölü ve kayıp sayısının henüz netleşmemesi nedeniyle çifte oy kullanılmasını, şaibeleri önlemek, seçim güvenliğini sağlamak için 2008 yılında kaldırılan parmak boyası uygulamasını geri getirmelidir. Seçim güvenliği, hukuk güvenliği demektir. YSK yargıçlardan oluşan bağımsız ve tarafsız bir kurul olması gerekir. Siyasi iktidarın beklentilerinden yola çıkarak karar alan bir kurul olmamalıdır ve seçim güvenliğini sağlamalıdır.”

Yeşilboğaz’dan seçmene ‘sandığa gidin’ çağrısı

Seçmenlere seslenen Yeşilboğaz, ‘sandığa gidin’ çağrısı yaptı. Yeşilboğaz şunları söyledi:

“Mutlaka sandığa gidin. Oyunuzu vicdanınızdan, geleceğinizden, ülkenizden yana kullanın. Bir oy, milyonların geleceği demektir. Milyonlarca insanın adalet, eşitlik, özgürlük ve vicdan arayışı, sizin kullanacağınız bir oydadır. Tüm depremzede vatandaşlarımızın göç ettikleri şehirlerde oy kullanma haklarının sağlanması gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi ve millet ittifakı olarak, seçimlerin demokratik, adil ve eşit koşullarda gerçekleşmesi için vicdanımızla titizlikle çalışacağız.”