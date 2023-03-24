Eğitimini ve yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde tamamlayan Esra Gerek Göktepe, kariyer hayatına 2004 yılında Dardanel’de Marka Müdürü olarak başladı. Ardından 2007 yılında Hayat’a geçen Göktepe, Bingo markasında Türkiye, İran ve Azerbaycan gibi pazarlardan sorumlu Global Pazarlama Müdürü olarak göreve başladı. Buradaki 10 yıllık görevinin ardından 2017 yılında Molped markasına geçen Esra Gerek Göktepe; Türkiye, Rusya, Mısır, Nijerya ve Vietnam gibi 10 farklı ülkeden sorumlu Global Pazarlama Grup Müdürü olarak görevine devam etti. 6 yıldır Molped bünyesinde pazarlama faaliyetlerini yürüten Göktepe, Şubat 2023 itibarıyla görevine Hijyenik Ped Kategorisi Global Pazarlama Direktörü olarak devam edecek.