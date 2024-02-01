İZMİR CHP’DE CENGİZ OYUNU

CHP’de Belediye başkan adayları belirlendi ama fırtına bu kez kasırgaya dönüştü…

En büyük kavga İzmir’de yaşandı. ;İzmir’de adayların belirlenmesinde İBB başkanı İmamoğlu’nun fazlaca etkisi olduğu öne sürülüyor…

Kimi iddialara göre, bu adayların belirlenmesi ile İmamoğlu’nun kendisini engelleyen Kılıçdaroğlu’ndan intikamını aldığı ve onun taraftarlarını tasfiye ettiği söyleniyor…

Bu iddia hemen hemen Türkiye’deki tüm aday belirlemeleri için mevcut. Ancak PM bu konuda biraz dikkatli davranıyordu…

Ama İzmir, Aydın Antalya gibi illerde bu sancı giderek arttı. Çünkü buraları CHP’nin kalesi ve İmamoğlu’nun bu yerlerde bir çok adaya “şerh” koyduğu iddiaları yaygın…

CHP’nin en gelmiş geçmiş en acemi Genel Başkanı Özgür Özel’de yaptığı açıklamayla bu iddiayı doğrular gibi…

Malum, CHP’nin İzmir’de büyükşehir adayı, mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. Tugay’ı Merkez Yönetim Kurulu’na Özgür Özel önerdi ve ısrar etti.. Cemil Tugay’ın eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile sık sık ters düştüğü biliniyor. Kılıçdaroğlu, Tugay’a AKP’nin kadrolu müteahhitler dediği, 5’li çete olarak nitelediği müteahhit gurubunun en ileri gelenlerinden ve AKP’nin “en kadrolu müteahhit i” olarak tanınan Mehmet Cengiz’e yani Cengiz Holding’e arsa satmakla suçlanmıştı. Ama bu tartışma pek kamuoyuna yansıtılmadı “kol kırılır yen içinde kalır “dendi. Amma Özel, öyle bir şey söyledi ki; bu CHP’ten Kılıçdaroğlu’nun alenen tasfiyesi anlamına geldi.

Olay neydi hatırlayalım; CHP’li 22 ilçe belediyesinde mevcut başkanlardan sadece üçü yeniden aday gösterildi. Parti Meclisi sonrasında Özel, basın mensuplarına “‘Değişim nerede’ diyenler İzmir’e baksın” dedi. Tasfiye edilenler her ne hikmetse Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerdi.

Herkes değişimin Kılıçdaroğlu’nun tavsiyesi olduğunda hem fikir. Hatta yerel seçim sonrasında Kılıçdaroğlu’nun başarısızlığı bahane ederek kongre isteyeceği ve kendi seçtiği birini genel başkan adayı yapacağı iddiaları ortalıkta uçuşuyor. Özel’in bunu bildiği ve sessiz kaldığı öne sürülerek ikili oynamakla suçlanıyordu.

Özel’in bu son cümlesi, bir çok şeyi değiştirecek elbet…

Olayı biraz hatırlayalım 9 Ocak'ta yapılan CHP, PM'de İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı olarak Cemil Tugay belirlendi. Kararın ardından eski CHP yöneticilerinden Eren Erdem, sosyal medya hesabından, Tugay'ın Cengiz Holding'e arsa sattığına, bu ismim Mehmet Cengiz ile iltisaklı olduğunu söyledi ve belgeleri paylaştı.

Tugay, iddialarla ilgili, "Belediyenin borçlarını kapatmak durumundaydım ve acemi olduğum bir dönemdi.” Gibi pekte siyasilere yakışmayacak bir savunma sergiledi.

İzmirliler de bu adaydan pek hoşlanmışa benzemiyor. Bir çok İzmirli Tugay’ı, “Karşıyaka Mehmet Cengiz temsilcisi” tanımlıyor. Hatta bu iddia İzmirli gazeteciler arasında son derece yaygın

Pek neden böyle bir oyuna girişildi. Şimdi İzmir’de ve de siyasi çevrelerde dillendirilen komplo teorileri şöyle;

Bilindiği gibi; CHP’li belediyeler projelerine merkezi hükümetten izin alamıyor. Söylentiye göre; eğer bu projeler Cengiz Holding’le iltisaklı (!) firmalara verilirse hemen onay alınabilir…

Bu İzmir içinde geçerli, İstanbul içinde… Bu elbette “çok uç” bir varsayım…

Ama bizde bir laf var ya: Ateş olamayan yerden duman çıkmaz…

Ve de hani derler ya; “Şüyuu Vukuundan Beter” dir diye…

Son tahlilde ise; “Ben Kemal geliyorum” diyen Kılıçdaroğlu’na bu son gelişmeler “siyaseten hazin bir vedası” niteliğinde…

Siyaset nankördür, parlattıkların sana düşman olur…

Bunu da en iyi Kemal Bey bilir… Tecrübeyle sabittir…

Şimdi ona siyaseten güle güle demek kalıyor…

Ve hoşgeldin vatandaş Kemal…