BABANIZ ATATÜRK

FALİH Rıfkı Atay, bu kitabı çocuklar için yazmış. Ama büyükler de zevkle okuyabiliyorlar, ondan yararlanıyorlar. Bu bakımdan << Babanız Atatürk >> sadece bir çocuk kitabı olmaktan uzak. Hepimizi ilgilendiren bir özellik taşıyor.

Atay önsözünde diyor ki ; << Sevgili çocuklar, her birinizin bir baba bir ananız var. Onlar olmasaydı dünyaya gelemezdiniz. Atatürk milletinin ve ordularının başında Anadolu savaşlarını kazanmasaydı, bu dünyada vatansız ve hürriyetsiz kalırdınız. Asıl öksüzlük budur. Onun için kitaba << Babanız Atatürk >> adını koydum. Hayatınızı ana babanızı, hür, şanlı ve şerefli Türklüğünüzü Atatürk'e borçlusunuz. >>

Atay 1924- 34 yılları arasındaki yıllara << Yeniden diriliş>> adını veriyor. Geçmişin köhne bağlarından sıyrılan Türklük, yüzünü Batıya bu yıllarda döndürdü. Doğunun paslı kafasından kurtulup ilimlerin aydınlığına bu yıllarda kavuştu.

BEHÇET Kemal Çağlar da şiirlerin de ;

<< Türkte cevher işledim yıllarca ben

Biliniz ki her biriniz bir parça ben

Ben dağıldım hep size, hiç kalmadım

Ölmedim ben, ölmedim ben, ölmedim>>

1938’den sonra Mustafa Kemal Atatürk, Çağlar'ın tek ülküsü, tek sevgisi, tek amacı olmuştur.

<< Benden içeri >> nin en kalıcı şiirleri << Atatürk >> bölümündekiler elbette.. Çağlar, Atatürkçülük yolundaki savaşın en önde yürüyen eri. Çekmiş bayrağı yürüyor ateşe fırtınaya, rüzgâra karşı. 27 Mayıs'tan önceki karma karışık, umutsuz günlerde << Beyazıt meydanında hürriyet kasidesi >> yazan şair yeni çıkmazlara girmiş görünen ikinci Cumhuriyetin ilk yıllarında umutsuzluğunu yenmek ülküsünü coşturmak istemektedir.

<< Öyle sırtüstü yatıp dinlenecek gün değil

Daha yapacağınız çok şeyler var çocuklar

Ne kadar erken yağdı, gördünüz ya ,yeniden

Nice güvendiğimiz dağlara kar, çocuklar ! >>

Diyen şair << Yeni milletvekillerine >> seslenirken hiç de umutsuz, güvensiz değildir. Ona güç veren, güven, umut, yüreklilik veren içindeki Atatürk ülküsüdür.

Anıt-kabre gidip te yürekten baş eğmeyen

Günü gelir, çarpılır, düşer yere serilir

Bir de bakarsınız ki her meydanda bir kere

Her genç Türkde bir kere bir Atatürk dirilir.

Bu ülküye inanan, güvenen Çağlar hepimizin adına <<çirkin>> politikacılara şöyle sesleniyor: << Bir an unutmayın ki Atatürk ülkesinde ---- Ahiretten önce de Yüce Divan kurulur>>

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Bugün yer yüzünde mevcut olan devletlerin haline ibretle bakılsın : Açıkça görülür ki , nerede adalet varsa, orada saadet ve bayındırlık ve bunların sonucunda çalışkanlık ve eğitim vardır.

Aksine, ne tarafı, zulüm kaplamış ise, orada bilgisizlik, tembellik, fakirlik ve alçaklık yaşamaktadır.

Namık KEMAL

Tanrı Türkü Korusun.

Sevgi ve Saygılarımla.