Ünlü astrolog Michaela Astro, yaptığı öngörülerle magazin ve iş dünyasına yön çizer oldu ve açıklamaları takip edilen kişilerin başında yer aldı. Birçok ülkede aldığı mesleki ödüllerle de şöhretini uluslararası platforma taşıyan Michaela Astro, son açıklamasıyla para piyasasının da dikkatlerini üzerine çekecek gibi görünüyor. Dolar kurunun düşüşe geçeceğini ifade eden Michaela Astro, yatırımcı dostlarımı uyarıyorum vurgusunu yaptı. Ünlü Astrolog Michaela Astro “Astrolojik danışmanlığını yaptığı birçok iş adamı ve magazin dünyasının ünlüleri yatırım aracı olarak gördükleri dolarlarıyla vedalaşsınlar, yoksa hayal kırıklığı yaşarlar” dedi. Michaela Astro’nun açıklamalarını takip edenler, başarılı astroloğun yine bu kritik açıklamasına kulak verecekler gibi görünüyor. (YHM)