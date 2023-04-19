Mahkemenin İBB lehinde karar vermesine rağmen yıkımı için mücadele edilen Üsküdar sahildeki kaçak işletme, İBB ekiplerince yıkıldı.

İBB bültenine göre;

İBB Genel Sekreter Yardımcıları Murat Yazıcı ve Buğra Gökce ekiplerin başında yıkımı yerinde takip etti. Yıkım sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB’nin 4 yıldır hukuku tesis etmek için çalıştığını hatırlatarak, “ Yıkım için defalarca geldik. Bize paydaş olması gereken kamu kurumlarını karşımızda gördük. Bugün de aynı işlemi yaptık ama emniyeti karşımızda değil yanımızda bulduk. Yıkımı gerçekleştiriyoruz. Bizim buradaki tek amacımız, mahkeme kararını yerine getirmek ve sahadaki imar uygunsuzluklarını ortadan kaldırmaktır ”dedi.

GÖKCE: DEVAM EDECEĞİZ

İBB’nin kamusal mekanları kamuya kazandırmak, halkın kullanıma açmak için çalışmaya devam edeceğini söyleyen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce de, “İstanbul'un diğer mekanlarında da, işgale uğramış tüm alanları, çeşitli kişi, kuruluş, vakıf ve derneklere peşkeş çekilmiş, amacı dışında kullanılan tüm alanların yıkım süreçlerini takip etmeye, hem hukuk nezdinde, hem emniyet nezdinde devam edeceğiz ”diye konuştu.

NELER YAŞANDI ?

2019 yılından bu yana Üsküdar sahili kaçak yapılardan temizlemek için yetkisini kullanmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) karşısına sayısız engel çıkartıldı. Üsküdar Belediyesi görevini yapmadı. Üsküdar Kaymakamlığı, İBB’nin başvurularını görmezden geldi. Son olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü devreye girerek, kendisinin yetkili olduğunu öne sürüp, “yıkımın ileride telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açacağı” iddiasıyla Üsküdar Kaymakamlığına yazı yazarak güvenlik tedbiri alınmasını istedi. Üsküdar Kaymakamlığı, devletin polisini, devletin zabıtasının önüne dikerek yasal yıkım kararını günlerce uygulatmadı.

Mahkemenin 6 Nisan 2023 tarihli kararı, İBB’yi haklı bulduğu, imar kanununa aykırılığını tespit edilen kaçak kafenin yıkımı önünde hiçbir yasal engel olmadığı halde İBB’nin işini yapması engellendi.

BÖLGEDE YIKIMLAR DEVAM EDECEK

Üsküdar Salacak sahilinde, bu son yıkımla 10 kaçak işletmeden 4’ünün yıkımını gerçekleştiren İBB, bazıları kendi mülkiyetinde olan 6 kaçak işletmenin daha yıkımını gerçekleştirmek için devam eden mahkemelerin sonuçlanmasını bekliyor.

YENİGÜN HBAER MERKEZİ