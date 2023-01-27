Türkiye'deki havalimanlarından 2022 yılında düzenlenen seferlerle nakledilen hava kargo yükünün yüzde 74'ü İstanbul'dan taşındı.

Dünya genelinde Kovid-19 salgınının etkisiyle dünyanın çeşitli noktalarına mal ve ürünlerin taşınmasında kara ve deniz taşımacılığında yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle hava yolu daha çok tercih edilmeye başlandı.

Salgın önlemlerinin 2022 yılında azaltılmasıyla yoğunlaşan hava trafiğiyle dünyanın önemli havacılık merkezlerinden İstanbul'dan taşınan bagaj, kargo ve posta yükü miktarı ile ticari seferlerdeki artışlar da istatistiklere yansıdı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı merkezli seferlerle 2022 yılında iç hatta 190 bin 88 ton, dış hatta 2 milyon 367 bin 338 ton yük taşındı. 2022 yılındaki artış 2021 yılı ile karşılaştırıldığında iç hatlarda yüzde 24, dış hatlarda da yüzde 72 oldu.

İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl icra edilen seferlerle toplam 2 milyon 557 bin 426 ton yük farklı noktalara nakledildi. Önceki yıl, İstanbul Havalimanı'ndan 1 milyon 529 bin 778 ton yük taşınırken 2022'de bunun yüzde 67 arttığı hesaplandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 349 bin 613 ton yük taşındı

2022 yılında, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan geliş-gidiş seferleri ile toplam 349 bin 613 ton yük taşındı. Bu yükün 122 bin 407 tonu iç, 227 bin 206 tonu dış hat uçuşlarıyla nakledildi. 2021 yılında bu havalimanından 304 bin 918 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşınmıştı.

Bu rakamlara göre 2022 yılındaki iç hatlardan taşınan kargo, yüzde 7 azalırken dış hatlardaki artış yüzde 31 oldu. Toplamda ise 2022 yılında kargodaki artış yüzde 15 olarak hesaplandı.

Atatürk Havalimanı'ndan geçen yıl iç hatta 465 ton, dış hatta 58 bin 584 ton yük nakledildi. Böylece toplam 59 bin 49 ton bagaj, kargo ve posta yükü bu havalimanından taşındı. Bu havalimanındaki yük miktarı 2021'de ise 841 bin 615 ton olmuştu.

2022 yılında başta Türk Hava Yolları olmak üzere bazı hava yolu şirketlerinin kargo operasyonlarını İstanbul Havalimanı'na taşımasının ardından, Atatürk Havalimanı'nda taşınan yükün yüzde 93 azaldığı görüldü.

İstanbul'daki tüm havalimanlarından 2022 yılında düzenlenen seferlerle taşınan yük miktarı iç hatta 312 bin 960 ton, dış hatta 2 milyon 653 bin 128 ton olmak üzere toplam 2 milyon 966 bin 88 ton olarak hesaplandı. 2021'de taşınan yük, 2 milyon 676 bin 312 ton olarak istatistiklere yansımıştı.

2022 yılı 2021 ile kıyaslandığında İstanbul merkezli uçuşlarla nakledilen yük, 289 bin 776 ton artış gösterdi. Böylece yük miktarının 2022'de yüzde 10,5'tan fazla arttığı kayıtlara geçti.

Geçen yıl Türkiye'deki tüm havalimanları çıkışlı ve varışlı seferlerle taşınan bagaj, kargo ile posta miktarı ise 4 milyon 4 bin 306 ton olarak belirlendi.

2022 yılında, Türkiye'deki hava yükünün yüzde 74'ünün İstanbul'daki havalimanlarından taşındığı tespit edildi.

İstanbul'dan 398 bin 622 ticari sefer yapıldı

Geçen yılın başından itibaren havacılık sektörünün tüm kollarında olduğu gibi ticari uçuşlarda da artışlar sürdü.

İstanbul Havalimanı'ndan 2022 yılında iç hatta 107 bin 190, dış hatta 311 bin 199 olmak üzere toplam 418 bin 389 ticari uçuş gerçekleştirildi.

2021 yılında ise bu havalimanında 273 bin 115 uçuş gerçekleştirilmişti. Bu rakamlarla 2022 yılındaki ticari uçuş trafiği yüzde 53 arttı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan 2022 yılında iç hatta 94 bin 749, dış hatta 100 bin 641 ticari uçuş yapıldı. Bu havalimanında 2022 yılında toplam 195 bin 390 ticari sefer düzenlendi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan 2021 yılında ise 176 bin 694 ticari uçuş icra edilmişti.

Sadece bazı kargo ve özel uçuşların icra edildiği Atatürk Havalimanı'nda, 2022 yılında 1404 ticari sefer icra edildi. Havalimanındaki seferlerin 8'i iç, 1396'sı dış hatta yapıldı.

2022 senesinde Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından toplamda 615 bin 183 ticari sefer düzenlendi. Önceki yıl İstanbul'dan 467 bin 884 ticari uçuş yapılmıştı.

Geçen yıl 2021 ile kıyaslandığında İstanbul'daki ticari uçuşların 147 bin 299 arttığı hesaplandı. Böylece 2022'de icra edilen İstanbul havalimanları merkezli ticari uçuşlar 2021 yılına göre yaklaşık yüzde 32 artış gösterdi.