Finans ekosisteminin daha kapsayıcı hale getirilmesi ve bankacılık sektörünün ekonomiye olan desteğine değer katma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren TBB, hazırlanan eğitim programı kapsamında engelsizkariyer.com insan kaynakları ve kariyer internet sitesiyle iş birliğine gitti.

Eğitime, ülke genelinde yaklaşık 100 katılımcı başvururken, yapılan mülakatlar ve değerlendirmeler sonucunda üniversite mezunu ya da üniversiteden mezun olacak 16 kişi programa kabul edildi. Toplam 84 saat süren program süresince katılımcılar, temel ve ileri seviye excel, raporlama ve kişisel gelişim konularında eğitimler aldı. Eğitim programını tamamlayan 13 katılımcı ise 10 Mart tarihinde düzenlenen mezuniyet töreninde sertifikalarını alarak mezun oldu. Mezun olan katılımcılara, bankaların insan kaynaklarıyla görüşme fırsatı sunuluyor.

Mezuniyet töreninde konuşan TBB Mesleki Gelişim ve Eğitim Merkezi Direktörü Deniz Aksakal, “Bankacılık hizmetlerine ulaşılabilirliğin artırılması ve ihtiyaçlara yönelik olarak güncellenmesi bilinci ile çalışıyoruz. Bu hizmetleri, engeli olsun olmasın tüm bankacılık müşterilerine adil ve eşitlikçi bir yaklaşımla sunmak durumundayız. İşimiz sadece ürün ve hizmeti sağlamakla sınırlı değil, konunun bir de istihdam boyutu var. Sektördeki kapsayıcılığı ve farkındalığı artırmak için ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışıyoruz. Bu nedenle, engelli bireylerin bilgi ve yeteneklerinden daha fazla yararlanmak, istihdam alanı oluşturabilmek amacıyla attığımız adımlara bir yenisini ekleyerek, Engelli Bireylere Bankacılık Mesleki Eğitim Programı’nı hayata geçirdik. Programı bankacılardan oluşan Engelli Çalışma Grubu, farklı engel gruplarından bireyler ve ilgili derneklerden alınan geri bildirimler nezdinde hazırladık. Türkiye Bankalar Birliği olarak, daha kapsamlı eğitimlerle bu girişimin devamını getirmek üzere de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” sözleriyle çalışmanın amacına dair değerlendirmelerini aktardı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ