İngiltere'nin başkenti Londra'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Türk mutfağı ve Hatay yöresine ait yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde her yıl mayıs ayında düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Fransız aşçılık okulu Le Cordon Bleu'nun Londra merkezinde Türk mutfağına ait lezzetler tanıtıldı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın da katıldığı etkinlikte, şef Ali Yalçın, Mustafa Yılmaz ve Nurperi Yiğit, Hatay mutfağına ait oruk ve tepsi kebabı yaparak, Türk mutfağının kültürünü ve zenginliklerini anlattı.

Büyükelçi Ertaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok çeşitli mutfak kültürüne sahip olduğunu, bu çeşitliliğin, Türk mutfağını dünyanın farklı bölgelerindeki milyarlarca insan için oldukça çekici kıldığını dile getirdi.

Ertaş, her yıl dünyanın birçok noktasında Türk mutfağının tanıtıldığı etkinlerin düzenlendiğine işaret ederek, bu yılki etkinliklerin temasını Hatay yöresine ait yemeklerin oluşturduğunu kaydetti.

Büyükelçi Ertaş, Londra'daki etkinlik kapsamında Hatay mutfağından çeşitli yemekler hazırlayan Türk şeflere teşekkürlerini sundu.

Etkinliğin ardından, Le Cordon Bleu okulu öğrencileri ve davetlilere, Hatay'ın farklı yemekleri ikram edildi.

Türk Mutfağı Haftası, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında yurt içinde ve dışında eş zamanlı olarak kutlanıyor.