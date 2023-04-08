Galatasaray'ın sık sık hakem hatalarını gündeme getirerek MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef alması sonrası yayıncı kuruluş bEIN Sports'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak eski Galatasaraylı futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun kanaldaki yorumculuk görevinden, "Burada adaletsiz bir ortam var. Adaletsizliği konuşmak istediğimde 'Futbol konuşalım' deniyor. Benim dışımda herkes futbolun dışına çıkıyor. Burada Galatasaray'ın hakları gasp ediliyor." diyerek istifa ettiği iddia edildi.

Spor Gecesi isimli YouTube programında Kerimoğlu'nun ayrılığı hakkında konuşan Haluk Yürekli, "Tugay Kerimoğlu beIN’deki adaletsizliğe dayanamadı ve istifa etti!

Tugay Kerimoğlu, "Burada adaletsiz bir ortam var. Adaletsizliği konuşmak istediğimde 'Futbol konuşalım' deniyor. Benim dışımda herkes futbolun dışına çıkıyor. Burada Galatasaray'ın hakları gaspediliyor" ifadelerini kullanarak istifa etti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ