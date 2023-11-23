TGC 47. Sedat Simavi Ödülleri açıklandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2023 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, karikatürist, edebiyat, spor ve bilim insanlarına verilecek ödüller açıklandı. 11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 47 yıldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor dallarında veriliyor. Ödül Töreni’nin tarihi ve yeri daha sonra paylaşılacak. 2023 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen isimler ve eserleri şöyle:

GAZETECİLİK ÖDÜLÜ:

Tolga Şardan

T24 internet haber sitesinde 3-6-10-27 Ocak, 27 Şubat, 14 Mart, 23 Haziran,18 Temmuz ve 18-22 Ağustos 2023 tarihlerinde yayımlanan “Sinan Ateş cinayeti” başlıklı yazı dizisi nedeniyle ödüle değer görüldü.

GAZETECİLİK ÖVGÜ:

Adem Altan

AFP foto muhabirinin Posta Gazetesi’nde 8 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan “Sözün bittiği yer” başlıklı haber fotoğrafı nedeniyle övgüye değer bulundu.

RADYO ÖDÜLÜ:

Andaç Üzel

Borusan Klasik Radyo’da 20 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan “Ön Koltuk” adlı radyo programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

RADYO ÖVGÜ:

Feyza Öztoprak Kaptı

TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda 10 Kasım 2022 tarihlerinde yayınlanan “Sonsuzluğa Atılan İmza: Atatürk” adlı radyo programı nedeniyle övgüye değer bulundu.

TELEVİZYON ÖDÜLÜ

HABER:

Sevgi Şahin - Ömür Dikme

FOX TV’de 6 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan “Hatice’yi Kurtarmak” adlı ortak haber programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

HABER ÖVGÜ:

Nazlı Yerebasmaz - Çağlar Güner

FOX TV’de 7 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan “Bir Gece Ansızın Kamulaştırıldı: Denizli - Avdanlıların Mücadelesi” adlı ortak haber programı nedeniyle övgüye değer bulundu.

BELGESEL ÖDÜLÜ:

Seçici Kurul, yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl yönetmelik şartlarına uygun bir eser olmadığına karar verdi.

BELGESEL ÖVGÜ:

Eda Göklü - Cihan Çekiç

Puhu dijital TV’de 11 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan “Bir Avuç Güzel İnsan” adlı belgesel programı nedeniyle övgüye değer bulundu.

KARİKATÜR ÖDÜLÜ:

Haslet Soyöz “Karikatürist”

Seçici Kurul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurullarının adayı olan Milliyet Gazetesi çizeri Haslet Soyöz’ü karikatür sanatına verdiği emekten dolayı ödüle değer görüldü.

KARİKATÜR ÖVGÜ:

Halis Dokgöz

Birgün Gazetesi’nde Metafor isimli köşesinde Aralık 2022-Eylül 2023 tarihleri arasında yayımlanan toplumsal konulu karikatürleri nedeniyle övgüye değer bulundu.

EDEBİYAT ÖDÜLÜ:

Füruzan

“Akim Sevgilim” adlı öykü kitabıyla ödüle değer görüldü.

SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ:

Doç. Dr. Zafer Karademir

“Osmanlı Yeni Çağı’nda Tarımsal Gelişim: Ziraat, Hasılat, Ticaret” adlı eseri nedeniyle ödüle değer görüldü.

SOSYAL BİLİMLER ÖVGÜ:

Tuğba Tekerek

“Taşra Üniversiteleri: AK Parti’nin Arka Kampüsü” adlı eseri nedeniyle övgüye değer bulundu.

FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:

Prof. Dr. İ. Halil Kavaklı - Prof. Dr. Alper Okyar - Doç. Dr. Şeref Gül

“Kriptokrom 1'in Yarılanma Ömrünü Hızlandırarak p53 Nakavt Farelerde Yaşam Süresini Uzatan Küçük Bir Molekülün Keşfi” başlıklı ortak çalışmaları nedeniyle ödüle değer görüldü.

FEN BİLİMLERİ ÖVGÜ:

Prof. Dr. Olcay Coşkun

“Fiberli Biküme İzleçleri” başlıklı çalışması övgüye değer bulundu.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:

Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker

“Sentetik Biyoloji Yöntemleri ile Programlanmış Bakterilerin Manyetik Rezonans Görüntülemede Güdümlü Kontrast Ajanı Olarak Düzenlenmesi” başlıklı çalışması nedeniyle ödüle değer görüldü

SPOR ÖDÜLÜ:

A Milli Kadın Voleybol Takımı

“Milletler Lig Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu ve 2023 Dünya Kupası Şampiyonu” olması nedeniyle ödüle değer görüldü

GAZETECİLİK ÖDÜLÜ SEÇİCİ KURULU

Bertan Ağanoğlu - Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

Sedat Ergin - Hürriyet Gazetesi Yazarı

Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu - İletişim Akademisyeni

Vahap Munyar - Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü

Fatih Polat - Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Çiğdem Toker - T24 İnternet Gazetesi Yazarı

İbrahim Varlı - Birgün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü

RADYO VE TELEVİZYON ÖDÜLLERİ SEÇİCİ KURULU

Prof. Dr. Sevda Alankuş - Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen - İletişimci

Göksel Göksu – Medyascope Haber Müdürü

Prof. Dr. Nazife Güngör - Üsküdar Üniversitesi Rektörü

Ayşe Özek Karasu - Habertürk Yazarı

Zeynel Lüle - TELE 1 TV Programcısı

Dr. Erkan Oyal – İletişimci, Sunucu

KARİKATÜR ÖDÜLÜ SEÇİCİ KURULU

İ. Bülent Çelik - Gazete Pencere Çizeri

Hicabi Demirci - Çizer

Nuray Karagöz - TGC Genel Sekreter Yardımcısı

Sefer Selvi - Evrensel Gazetesi Çizeri

Emre Ulaş – Yeniçağ Gazetesi Çizeri

EDEBİYAT ÖDÜLÜ SEÇİCİ KURULU

Metin Celâl - Yazar, Eleştirmen

Nazlı Eray - Yazar

Turhan Günay - Yazar, Eleştirmen

Doğan Hızlan - Yazar, Eleştirmen

Adnan Özyalçıner - Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı

İhsan Yılmaz - Hürriyet Gazetesi Kültür - Sanat Yönetmeni

İhsan Yılmaz - TGC Genel Saymanı

SOSYAL BİLİMLERİ ÖDÜLÜ SEÇİCİ KURULU

Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan – İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Taner Berksoy - Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Sema Erder - Şehir Çalışmaları ve Göç Hareketleri Uzmanı

Prof. Dr. Sibel İnceoğlu - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Emre Kongar - Sosyolog

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi - Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder - Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Doğan Şentürk - FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. İlter Turan - İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ SEÇİCİ KURULU

Prof. Dr. Taylan Akdoğan - Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İdil Arslan Alaton - İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şafak Altunkaynak - İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Viktorya Aviyente - Boğaziçi Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Durmuş Ali Demir - Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Türkan Haliloğlu - Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İlhan İkeda - Boğaziçi Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Önder Pekcan - Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hakan Ürey - Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ SEÇİCİ KURULU

Prof. Dr. Özdemir Aktan - Genel Cerrahi Uzmanı

Prof. Dr. Selim Badur - Mikrobiyoloji Uzmanı

Prof. Dr. Gökhan Demir - Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Önder Ergönül - Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Gül - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Sibel Güneş - TGC Genel Sekreteri - sagliktagundem.com Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil - Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Selçuk Peker - Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Berrak Çağlayan Yeğen - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

SPOR ÖDÜLÜ SEÇİC KURULU

Gürcan Bilgiç - Sabah Gazetesi Spor Yazarı

Bağış Erten - Eurosport Türkiye Genel Yayın Yönetmeni

Şenes Erzik - UEFA - FIFA Onursal Üyesi - Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı

Attila Gökçe - Milliyet Gazetesi Spor Yazarı

Melih Gümüşbıçak - T24 İnternet Gazetesi Spor Yazarı

Uğur Vardan - Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı

Esat Yılmaer - Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) 1. Başkan Yardımcısı