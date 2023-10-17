TGC Meslekte İz Bırakanlar Toplantıları'nın 27’ncisi yapılıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) düzenlediği Meslekte İz Bırakanlar toplantıları devam ediyor. 27’ncisi düzenlenecek toplantıda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteci-yazar Sami Kohen ölümünün ikinci yılında anılacak.

Açılış konuşmasını TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun yapacağı toplantı,18 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 14.00’de Basın Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü Sibel Güneş’in üstlendiği toplantıya Sami Kohen’in kızı Jale Kohen Aldiş, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir ve Gazeteci Mete Belovacıklı konuşmacı olarak katılacak.

Toplantı günü Basın Müzesi’nde Milliyet Gazetesi ile Kohen Ailesi’nin bağışladığı anı eşyaları da sergilenecek.

SAMİ KOHEN KİMDİR?

1928 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci Albert Kohen'in oğlu olan Sami Kohen 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet Gazetesi’ne geçti. Dış Haber Müdürlüğü’nü üstlendi. Önemli dünya olaylarını yerinde takip etti, binlerce makale ve yüzlerce röportaj yazdı. Başarıları nedeniyle hem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde hem de pek çok yabancı kuruluş tarafından çok sayıda ödül aldı. 1980-84 International Press Institute (Uluslararası Basın Enstitüsü) Executive Board Üyesi, 1990’larda Türkiye Basın Enstitüsü Direktörü oldu. 12 Ekim 2020 tarihinde Dışişleri Bakanlığı tarafından 'Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü'ne değer görüldü. Milliyet Gazetesi'ndeki köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve “New York Times” gazetelerinde de makaleler yazdı. Anılarını 2007 yılında Sami Kohen Dünyanın Yazısı adı altında bir kitap olarak yayınladı. Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Sami Kohen Basın Şeref Kartı taşıyordu. 18 Ekim 2021’de vefat etti.

PROGRAM

Tarih : 18 Ekim 2023 Çarşamba

Saat : 14.00

Yer : TGC Basın Müzesi

Adres: Divanyolu Caddesi NO.76 Çemberlitaş

Tel : 0212 513 84 58

Açılış

Turgay Olcayto Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Moderatör

Sibel Güneş Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri

Konuşmacılar :

Jale Kohen Aldiş Sami Kohen’in kızı

Özay Şendir Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Mete Belovacıklı Gazeteci

TGC MESLEKTE İZ BIRAKANLAR TOPLANTILARI

TGC Meslekte İz Bırakanlar toplantılarıyla yaşayan ve kaybettiğimiz gazeteci ve yazarların dünya görüşlerini, eserlerini üyeleriyle paylaşmayı sürdürüyor. Bugüne kadar toplantılara konu olan gazeteci ve yazarların isimleri (Düzenlenme tarihine göre sıralanmıştır)

1. Şakir Süter / Gazeteci-TGC önceki yönetim kurulu üyelerinden

2. Niyazi Ahmet Banoğlu / Gazeteci- tarihçi- yazar

3. Semih Balcıoğlu / Karikatürist

4. Faruk Nafiz Çamlıbel / Şair-yazar

5. Doğan Nadi / Gazeteci-yazar

6. Burhan Arpad / Çevirmen-yazar

7. Hrant Dink / Gazeteci

8. Uğur Mumcu / Gazeteci-araştırmacı yazar

9. Cevat Fehmi Başkut / Gazeteci-tiyatro yazarı- TGC önceki başkanlarından

10. Vasfiye Özkoçak /Gazeteci-TGC önceki başkan yardımcılarından

11. İlhan Selçuk/Yazar/ Turhan Selçuk/Karikatürist

12. Oktay Akbal / Gazeteci- öykü yazarı

13. Necmi Tanyolaç / Gazeteci- spor yazarı- TGC önceki başkanlarından

14. Yılmaz Öztürk / Gazeteci

15. Sedat Simavi / Gazeteci- TGC Kurucu Başkanı

16. Ali Gevgilili / Gazeteci

17. Oktay Kurtböke / Gazeteci- TGC önceki yönetim kurulu üyelerinden

18. Onur Belge / Gazeteci - TGC önceki yönetim kurulu üyelerinden

19. Nail Güreli / Gazeteci – TGC önceki başkanlarından

20. Hasan Pulur/ Gazeteci-TGC önceki yönetim kurulu üyelerinden

21. Elif Naci / Gazeteci-ressam

22. Burhan Arpad / Çevirmen-yazar

23. Ahmet Rasim- Osman Nihat Akın/ Kadıköylü gazeteciler

24. Okay Gönensin/ Gazeteci

25. Haldun Taner/ Gazeteci-yazar

26. Yaşar Kemal/ Gazeteci-yazar