Çocukların aileleriyle keyifli ve eğlenceli bayram geçirmelerini, spora ve sağlıklı yaşam tarzına teşvik edilmelerini amaçlayan etkinlikte, oyun alanlarında doyasıya vakit geçiren çocuklar, bando takımının çaldığı şarkılarla dans etti.

Ankara'daki sağanak nedeniyle "Çocuk Maratonu" gerçekleştirilemedi.

"Bayramı çocuklara armağan eden Atatürk'üme çok teşekkür ederim"

Sporu, en çok da koşmayı sevdiğini belirten 7 yaşındaki İbrahim Yusuf Özkaya, alandaki bütün oyuncakları deneyeceğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Özkaya, "Bu bayramı çocuklara armağan eden Atatürk'üme çok teşekkür ederim. Bütün çocukların bayramı kutlu olsun." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'e bayramı çocuklara armağan ettiği için minnettar olduğunu dile getiren 10 yaşındaki Başaran Onur Salman, çocuklar olarak çok şanslı olduklarını belirtti. Salman, "Yarış olsaydı ve birinci olsaydım kardeşime, 'Senin için başardım, sen benim gönlümün birincisisin.' derdim." ifadelerini kullandı.(AA)