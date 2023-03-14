TOGG TRUMORE ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.



Ön sipariş süreci sona erince 2023 yılı için TOGG akıllı cihazı teslim almaya hak kazananlar ve hak sahipleri arasından teslimat önceliği için bir çekiliş yapılacak.

TOGG İLK TESLİMAT NE ZAMAN?

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X modelinin fiyatı 953 bin liradan başlayacak.