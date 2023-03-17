DiJİTAL ÇEKİLİŞ 28 MART'TA

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 28 Mart tarihinde noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

TOGG NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Togg otomobillerin ne zaman teslimata başlayacağı internet sitesi üzerinden açıklandı. Buna göre,

T10X V1 RWD Standart Menzil ve T10X V2 RWD Standart Menzil modelleri Temmuz 2023 itibariyle teslim edilmeye başlayacak. En pahalı versiyon olan T10X V2 RWD Uzun Menzil ise Nisan 2023 itibariyle sahiplerine teslim edilecek.