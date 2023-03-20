Ekonomiye yönelik eleştirilerinin ardından TGRT Haber'den ayrılan spiker Ekrem Açıkel'in yeni adresi belli oldu. Halk TV ile anlaştığını duyuran Açıkel, "Ahlâklı hakikate hürmet eden halk haberciliğine devam" açıklamasını yaptı. Ana haber bültenini sunduğu TGRT Haber'den ekonomiye yönelik eleştirileri nedeniyle ayrılan spiker Ekrem Açıkel ekranlara geri döndü. Açıkel, Halk Tv ile anlaştığını duyurdu.

HALK TV İLE ANLAŞTI

Twitter hesabından paylaşım yapan Açıkel, şu ifadeleri kullandı: "Dostlar, güzel bir haberim var "Ne zaman döneceksin?" Hep sordunuz. Vuslat Artık Halk TV ailesindeyim. Yarın saat 13'te ilk bülten için "vira bismillah" diyeceğim. Bana kucak açan Halk TV yönetimine teşekkür ederim. Ahlâklı hakikate hürmet eden halk haberciliğine devam…"