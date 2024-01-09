Ümit Özdağ, Zafer Partisi'ne yapılan iftiralar hakkında açıklama yaptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Prof. Dr. Ümit Özdağ: Zafer Partisi’nin gerçek muhalefeti iktidarın dengelerini bozmuş durumda. Zafer Partisi halkın gerçek gündemini siyasete taşıdı. Bunu etkili bir siyaset dili ile yapıyor. TV ambargoları, şehirlere sokmamalar, iftiralar Zafer Partisi’ni durdurma konusunda işe yaramıyor. Bunun üzerine sistemli bir iftira kampanyasını provokasyon girişimlerindeki ile birleştirdiler.

İstanbul’da bölücü bir mitingde Zafer Partisi seçmenini sahada kavgaya tahrik etmeye çalıştılar, engelledik. Adına Müdafaa Hareketi dedikleri bir provokasyon hareketi kurguladılar, başarılı olamadılar. Şimdi gerçek kullanıcısı hapishanede olduğu için Muhalif Gençlik hesabının kontrolünü ele geçiren Müdafaa Hareketi bu hesaptan provokasyonlarına devam ediyor.

Koç üniversitesinde Zafer Partili bir öğrencinin şiddet eylemi iftirasını attılar. Olayın bir saldırgan homoseksüelin bir öğrenciye cinsel tacizi ve cinsel tacizde bulunanın tepkisi olduğu ortaya çıktı. Zafer Partili dedikleri öğrencinin ise olayın şahidi olduğu anlaşıldı.

Fatih Camii imamı bir deli tarafından bıçaklandı. Olayı Zafer Partisi tarafından provokatör olduğu için hiçbir Zafer Partilinin yaklaşmadığı 2 kişinin kullandığı X hesabı üzerinden Zafer Partisi’ne bağlamaya çalıştılar olmadı. Ellerinde patladı.

Mossad dediler Mossadçılara kendilerinin vatandaşlık verdiği ve devlet kadrolarına yerleştirdikleri meydana çıktı. Özetle biz şimdiye kadar yapılan her provokasyon girişiminin karşısında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

Saray rejiminin, FETÖ’cülerin, AK Parti görünümlü FETÖ’cülerin, PKK’lıların, Hüda-Parcıların, Barzanicilerin ortak bir cephe oluşturarak saldırdıklarını görüyoruz: Bir hafta önce Emniyet bir IŞID saldırısı konusunda resmi uyarıda da bulundu. Bu saldırıların hepsini göğüsleyeceğiz.

Provokasyon peşinde koşanlar ülkemizi kaosa sürüklemek için çalışan emperyalizmin ajanları ile ahlaksız şuursuzlardır.

Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensupları, Atatürk’ten aldığımız feyz ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün provokasyonları alarak devletimizin kuruluş esaslarını, anayasamızı savunacağız. Ülkemizin örtülü işgaline karşı duracağız. Çevreyi tahrip eden alçaklarım karşısına çıkacağız. Başta gençler, emekliler ve çalışanlar olarak ezilen bütün insanlarımızın hukukunu savunacağız.