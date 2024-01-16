Terörle Mücadelede Son Durum: Bakan Güler'den Önemli Açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve Pençe operasyonlarının önemini vurguladı.

Terörle Mücadelenin Sınır Ötesi Boyutu

Güler, Türkiye'nin terörle mücadelesinde sınır ötesi operasyonların önemine dikkat çekti. Pençe operasyonları sayesinde terör örgütlerinin sınır dışı saldırılarının önüne geçildiğini ve bu sayede şehirlerimizin daha büyük tehlikelerden korunduğunu belirtti.

Yurt İçi Güvenlikte Önemli Adımlar

Milli Savunma Bakanı, yurt içindeki güvenlik durumunun iyileştiğini, artık üs bölgelerimize yapılan saldırıların sona erdiğini ve şehit haberlerinin gelmediğini ifade etti. Bu durumun, terörle mücadele stratejisinin başarısını gösterdiğini vurguladı.

Terör Örgütlerinin Zayıflaması ve Mehmetçiğin Başarısı

Güler, terör örgütlerinin Mehmetçik karşısında zayıfladığını ve son çırpınışlarını yaşadığını belirtti. Özellikle Zap bölgesine ulaşmanın ve Pençe-Kilit operasyon alanında örgütün direncini kırmakta önemli rol oynadığını anlattı.

Sınır Güvenliği ve Terör Koridoruna İzin Vermeme Kararlılığı

Milli Savunma Bakanı, güney sınırları boyunca terör koridoru oluşturulmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini, bu konuda her türlü desteğin ve bahanelerin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Pençe Bölgesindeki Operasyonlar ve Başarılar

Bakan Güler, Pençe bölgesinde yaşanan çatışmalar ve başarıları hakkında bilgi verdi. PKK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimlerine karşın, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1689 olduğunu bildirdi.