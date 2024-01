Karal: Hekim ihtiyacı olmayacak’ deniliyordu ancak tablo öyle değil

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, vatandaşların sağlık alanında en çok şikayet ettiği konulardan birisinin hastanelerden randevu alamamak olduğunu belirterek, “15 bin civarında hekim, çalışma ve sosyal haklar dolayısıyla kendi ülkesini bırakıp yurtdışına gitti. Bundan 10-15 yıl önce, ‘2023 yılında artık Türkiye’de hekim ihtiyacı olmayacak’ deniliyordu. Ancak gelinen tablo hiç öyle değil. Hala hastanelerde birçok branşta doktorumuz yok.” dedi.

İstanbul Milletvekili Hasan Karal, DEVA Partisi Genel Merkezinde Genç Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Genç Sağlık Sendikası) Genel Başkan Vekili Furkan Çiftçioğlu ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Arif Camgöz ile bir araya geldi.

Sendika temsilcileriyle görüşen DEVA Partili Karal, Furkan Çiftçioğlu ve Arif Camgöz’den sendika hakkında bilgi aldı. Çiftçioğlu ve Camgöz’e sendika çalışmalarında kolaylıklar dileyen Milletvekili Karal, DEVA Partisi olarak her alanda eylem planları hazırladıklarını ve bunu hem kamuoyuyla hem de hükümetle paylaştıklarını anımsattı. Sağlıkla ilgili de müstakil bir eylem planı olduğunu belirten Karal, “Bu eylem planlarını hazırlarken çok geniş çaplı bir çalışma yaptık. İlgili kurum ve kuruluşlardan, çalışanlardan ve akademisyenlerden oluşan bir ekiple hazırladık. Yaşanan her sıkıntıya, yapılması gereken her çalışmaya, atılması gereken her adıma yer verdik bu eylem planında. Sağlık alanında da çözüm DEVA’da.” diye konuştu.

“Yetişmiş insan gücümüzün elimizin altından uçup gitmemesi için sağlık alanında daha rasyonel çalışmalar yapılmalı”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Karal, hem vatandaşların hem 1 milyonu aşkın sağlık çalışanının hizmet alırken ve sağlık hizmeti sunarken birçok sorunla karşı karşıya kaldığını belirtti. En çok şikayet edilen konulardan birisinin hastanelerden randevu alınamaması olduğunu vurgulayan Karal, “Özellikle Şehir Hastanelerinde otelcilik hizmeti güzel, dört dörtlük bir hizmet var ama doktor yok. Bize en çok gelen şikayetlerden birisi randevu alınamaması. Aylar süren randevular var. Buna mukabil 15 bin civarında hekim, çalışma ve sosyal haklar dolayısıyla kendi ülkesini bırakıp yurtdışına gitti. Bundan 10-15 yıl önce, 2023 yılında ‘Artık Türkiye’de hekim ihtiyacı olmayacak’ deniliyordu. Ancak gelinen tablo hiç öyle değil. Hala hastanelerde birçok branşta doktorumuz yok. Aynı şekilde birçok sağlık çalışanımız da buradaki şartlar dolayısıyla yurt dışını tercih etmek zorunda kalıyor. Yetişmiş insan gücümüzün elimizin altından uçup gitmemesi için sağlık alanında daha rasyonel çalışmalar yapılmalı. Biz buna hazırız” şeklinde konuştu.

“Her siyasi partinin ayrı bir sendikası var gibi bir görüntü mevcut”

DEVA Partili Karal, 60 bini aşkın üyesi bulunan Genç Sağlık Sendikası’na çalışmalarında başarılar diledi. Sendikacılığın ülkede demokratik bir anlayışa büründürülmesiyle ülke demokrasisine büyük hizmet verileceğini ifade eden Karal, şunları söyledi:

“Sendikacılık, klasik anlamda şu anda mevcut yapılanmalarla birlikte bu ülkenin gelişimine, demokrasinin gelişimine, sendikacılığın gerçek anlamda tahakkuk ettirilmesine katkı sağlamıyor. Her siyasi partinin ayrı bir sendikası var gibi bir görüntü var. Siyaset ayrı bir iş, sendikacılık ayrı bir iş. İç içe girmiş olan iki tane kurumun birbirine ancak oy ve maddi açıdan faydası olur. Sendikaların siyasallaşması, sendika üyelerinin daha müreffeh, daha huzurlu bir yaşam kalitesine kavuşturmayı amaçlayan sendikacılık anlayışına hizmet etmez. Buna direnebilmek çok önemli.”