Erdoğan AK Parti İstanbul Adayını Açıkladı: Murat Kurum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yerel yönetim stratejisini belirleyen önemli bir toplantıda, İstanbul'un geleceğine yönelik vizyonunu açıkladı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen bu etkileyici etkinlik, parti içindeki birlik ve beraberliğin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Büyükşehir adayını Murat Kurum olduğunu açıkladı.

Erdoğan'ın Selamı: 81 İldeki Arkadaşlara

Erdoğan, 81 ilin temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, tüm katılımcılara teşekkür etti. Kendine has üslubuyla sevgi ve dostluk mesajlarını ileten Cumhurbaşkanı, toplumun her kesimine hitap eden bir lider olarak ön plana çıktı.

Anma ve Dua: Kaybedilen Arkadaşlar İçin Fatiha

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden AK Parti üyeleri ve diğer vatanseverler için saygı duruşunda bulunan Erdoğan, bu kayıpların herkes için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu vurguladı. Onların anısına okunan Fatiha, toplantının duygusal anlarından biri oldu.

Erdoğan'ın Dileği: Ülke ve İnsanlık İçin Dua

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ve dünyanın barış içinde yaşaması için dua etti. Vefakar insanlara minnettarlığını dile getirerek, milletin ve vatanın geleceği için çalışan herkesin önemini vurguladı.

6 Şubat Depremi: Kaybedilenler İçin Rahmet

Türkiye tarihinde derin izler bırakan 6 Şubat depremi, Erdoğan'ın konuşmasında özel bir yer tuttu. Depremde kaybedilen vatandaşların anısına yapılan saygı duruşu, toplumun bu acıyı unutmadığının bir göstergesi oldu.

Filistin ve İsrail Meselesi: Erdoğan'ın Tavrı

Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sert bir dille tepki gösterdi. Filistin halkına yönelik destek mesajlarını yineleyerek, Türkiye'nin bu konudaki duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

Ömer Karaoğlu'nun Etkileyici Performansı

Etkinlik, Ömer Karaoğlu'nun "La ilahe illallah" eserini seslendirmesiyle duygusal bir boyut kazandı. Bu eser, Erdoğan'ın mesajlarını destekleyen güçlü bir simge oldu.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu dönemde birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan, ulusal ve uluslararası konularda net bir duruş sergileyen bir liderin sözleriydi. Bu etkileyici toplantı, Türkiye'nin geleceği için atılan adımların bir göstergesi olarak tarihe geçti.

"Adaylarımızı kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledik"

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin ülkede istişare kültürünün en geniş ve etkin şekilde uygulandığı tek siyasi teşekkül olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaylarımızı kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledik. Elbette her husus gibi bu konuda da eksiğimiz, fazlamız olabilir. Ama ülkemiz, şehirlerimiz ve partimiz için en hayırlısını istediğimizden, bu doğrultuda samimi gayret gösterdiğimizden hiç kimse şüphe etmesin. Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. Artık 30 yılı bulan şanlı bir geçmişten süzülüp gelen birikim ve donanıma sahibiz." dedi.

1994 yılından itibaren ülkede yeni bir belediyecilik felsefesini ve uygulamasını hayata geçirmiş bir kadro olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz milletimize rüştümüzü önce yerel yönetimlerde ispat ettik. Tüm zorluklara, vesayet güçlerinin tüm engellemelerine rağmen hamdolsun belediyecilikte adeta bir destan yazdık. '94 ruhu' denilen belediyecilik anlayışıyla Türkiye'de yepyeni bir çığır açtık. Yerel yönetimlerde bir referans haline geldik. Mahalli idarelerde elde ettiğimiz başarılardan aldığımız ilhamla ülke yönetimine talip olduk. Şehirlerimizin makus talihlerini nasıl tersine çevirdiysek, ülkemizin kalkınma ve demokrasi eksiklerini de tamamlamak için harekete geçtik."

"İstanbul çöp, çukur, çamur diye tanımlanmıyor muydu?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çöpten, çukurdan, çamurdan İstanbul'umuzu nasıl temizlediysek, şimdi de tüm Türkiye'de 30 büyükşehir ve onun yanında 51 il belediyesiyle bu temizlik için yola çıktık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda açılan "Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti" yazısını işaret ederek, Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır ve kararlı olduklarını söyledi.

Erdoğan'ın, "Hazır mıyız? Kararlı mıyız? Öyleyse durmak yok" diye seslendiği salondan "Evet", "Yola devam" sesleri yükseldi.

''21 yılı aşkın süredir iktidarımızı kesintisiz sürdürüyoruz''

Partisinin kuruluşundan sadece 15 ay sonra girdikleri 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletin teveccühüyle iktidara geldiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her anı eser ve hizmet siyasetiyle dolu dolu geçen 21 yılı aşkın süredir de iktidarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak Cumhur İttifakı'yla da Meclis'te çoğunluğu elde ederek, milletimizden 5 yıl daha yetki aldık. Amacımız, 31 Mart 2024 seçimleri için de milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktır. Merkezi yönetimde ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri belediyelerdeki başarılarla taçlandırmadan Türkiye Yüzyılı hedefimizin eksik kalacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilmelerinin faturasını da milleti mağdur etmemek adına yeri geldiğinde kendilerinin ödemek mecburiyetinde kaldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi ve şehirlerimizi böyle bir iklimle karşı karşıya bırakmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Öyleyse bunun için adaylarımızı tespit ederken şehirlerinin her anında hep yanında olacak ehil isimlerden oluşmasına bilhassa dikkat ettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin hizmet belediyeciliğinden uzak şekilde yıllardır adeta eziyet çeken il ve ilçelerdeki vatandaşlara bir çağrıda bulunmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gençler, fazla zamanımız yok. 31 Mart'a kadar 'Durmak yok yola devam.' diyoruz. Muhalefetin ideolojik dayatmaları ve korku siyaseti sebebiyle hak ettikleri hizmetlerden mahrum kalan vatandaşlarımıza 'Mecbur değilsin, şehrin seninle değişsin.' diyoruz. Nerede yaşarsa yaşasın hiç kimse hizmetsizliğe mahkum değildir. Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. İşte bu anlayışla kendini değil kentini düşünen, laf değil proje üreten, bahane değil çözüm peşinde koşan, kendi hayatını değil halkın hayatını kolaylaştıran, kibirle değil, tevazuyla hareket eden velhasıl kendi bireysel amaçlarının değil şehrinin ve orada yaşayanların gündemiyle yatıp kalkacak, kendini şehrine hizmet etmeye vakfedecek belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz."

''Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta seçim zaferlerine en büyük halkayı ilave edeceğiz''

15 Ocak Pazartesi günü diğer adaylarını tanıtacakları hem de seçim beyannamelerini açıklayacakları büyük bir tören yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim startını verecekleri bu törenle birlikte artık adaylarıyla, teşkilatlarıyla, üyeleriyle gece gündüz sahada olacaklarını kaydetti.

Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta seçim zaferlerine en büyük halkayı ilave edeceklerine inandıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle Türkiye, 30 büyükşehir ve 519 ilçesi, 51 il ve 403 ilçesi, 390 beldesiyle belediyecilikte yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Yine yaklaşık 50 bin 500 mahalle ve köy muhtarımız da bu seçimde belirlenecek. Dünyada yerel demokrasinin bu kadar yaygın bir şekilde, doğrudan millet iradesiyle işlediği pek az ülke vardır. Darbelerin ve vesayetin baskısından uzak, tamamen hür iradesiyle şehrinin belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini, mahalle ve köy muhtarlarını, kısaca mahalli idarelerini belirleyecek vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet, İstiklal Marşı'na dahi Kelime-i Tevhidi ilmek ilmek işlemiş aziz bir millettir. Bugün de İslam'ın nüvesini teşkil eden Kelime-i Tevhid'i bilemeyecek kadar cehalet, nefret ve gaflet çukurunda boğuluyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. Bizi üzen, ülkemizin ikinci büyük siyasi partisi hüviyetine sahip CHP'nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. CHP uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır. Ne millete umut verebiliyorlar ne de proje ve vizyon namına ortaya bir fikir koyabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El ele, omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli ilgilenilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek mahalli idareler seçiminde AK Parti'nin 10 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.

Buna göre; Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek mahalli idareler seçiminde AK Parti'nin 15 ilin belediye başkan adayını açıkladı.

Ak Parti Belediye Başkan Adayları

Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe

Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan

Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay

Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu

Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz

Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba

Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları

Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu

Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş

Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin

Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu

Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu

Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk

İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum