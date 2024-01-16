Ekmen: Murat Kurum genel müdür iken kaç deprem toplanma alanına milyon dolarlık rezidans dikti?”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen katıldığı canlı yayın programında Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirdi.

“Murat Kurum genel müdür iken kaç deprem toplanma alanına bina dikti?”

“Sayın Kurum ve iktidar medyası adaylığı deprem ve kentsel dönüşüm üzerinden lanse etmeyi tercih etti.” diyen Ekmen, kendisine geçmişteki görevleriyle ilgili önemli sorular yöneltti.

Ekmen, 2009-2018 yılları arasında TOKİ'nin bir yan kuruluşu olan Emlak Konut GYO genel müdürü olan Murat Kurum’a; “9 yıllık süre zarfında İstanbul'da deprem toplanma alanı olarak kabul edilmiş ve imar planına işlenmiş kaç mahallin Emlak Konut aracılığıyla milyon dolarlık rezidanslara dönüştürüldüğünü” ve “deprem toplanma alanı olarak belirlenmiş kaç mahallin Emlak Konut eliyle şimdilerde iflas eden milyar dolarlık AVM'lere dönüştürüldüğünü” sordu.

AVM ve Rezidans gibi büyük yapılara dönüştürülen bu bölgelerin, olası bir depremde çevredeki vatandaşlarımız açısından gerek ilk yardımın ulaştırılması gerekse tahliye ve güvenli bölge oluşturulmasına engel olduğu için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Ekmen, “Olası deprem anında İstanbul'da bazı yerler girilemez durumdaysa bunda TOKİ'nin Emlak Konut Genel Müdürü olarak Kurum’un sorumluluğu nedir?” diye sordu.