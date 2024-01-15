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CHP'li Yardımcı: Ayasofya’nın kapısına kepenk takılması kültürümüze ihanettir

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CHP'li Yardımcı: Ayasofya’nın kapısına kepenk takılması kültürümüze ihanettir
CHP Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, İstanbul’un tarih kokan eşsiz kültür hazinelerinden biri olan Ayasofya, maalesef bugün tarihsel zenginliğine yapılan haksız müdahalelerle gündeme geldiğini belirtti.

CHP Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, İstanbul’un tarih kokan eşsiz kültür hazinelerinden biri olan Ayasofya, maalesef bugün tarihsel zenginliğine yapılan haksız müdahalelerle gündeme geldiğini belirtti. UNESCO'nun yönergelerine ters düşen ve üstelik evrensel değerleri yok sayacak şekilde Ayasofya’nın kapısına kepenk takılmasını eleştiren Yardımcı, bunun sadece bir yapıya değil Türkiye'nin geçmişine, kültürüne ve itibarına da ciddi bir ihanet olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı’nın açıklamaları şöyle; “Ayasofya'nın kapısına monte edilen endüstriyel kepenkler, sanki bir AVM'nin girişini kapatıyormuşçasına tarihi atmosfere son derece aykırıdır. Bu müdahalenin, Ayasofya'yı ziyaret edenleri karşılayan bir ibadet ve kültür merkezi olmaktan çıkararak, sanki bir alışveriş merkezi girişine dönüştürme çabası içerisinde olduğunu düşünmek bile üzücüdür.

UNESCO'nun önerdiği "ziyaretçi yönetim planı" adı altında uygulanan turistlere ücretli girişin, endüstriyel kepenklerle kapatılması, Ayasofya'nın evrensel değerlerine yapılan bir saldırıdır. Bu anlayış, Ayasofya'yı sadece yerli halkın değil, tüm dünya insanlarının ortak mirası olmaktan çıkarmaktadır. Evrensel kültür simgelerinden biri olan Ayasofya'nın, finansal çıkarlar uğruna tahrip edilmesi, Türkiye'nin kültürel zenginliğine vurulan bir darbedir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Ayasofya'nın tarihine ve kültürüne yapılan bu haksız müdahaleyi kınıyor, Türkiye'nin tarihini ve kültürünü koruma sorumluluğunu hatırlatıyoruz. Tarihi ve kültürel miraslarımızın gelecek nesillere aktarılmasında duyarlı bir politika izlenmesini ve Ayasofya'nın özgün kimliğine uygun bir şekilde korunmasını talep ediyoruz.

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