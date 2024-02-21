CHP'li Yaman: Yüz Binlerce Öğretmen Atama Bekliyor

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, atanamayan yüz binlerce öğretmenin sorunları ile birlikte özel eğitim öğretmenlerinin sorunlarını ve bu konunun çözülmesi için atılması gereken adımları dile getirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda, ‘Öğretmenlerimizin Yaşadıkları Sorunların Araştırılması’ başlıklı Grup Önerisinin görüşmeleri sırasında söz alan CHP’li Yaman, “Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri atama bekleyen öğretmenlerimizin durumunu planlarken mutlaka ‘gölge öğretmen’ kavramını da planlamalı ve bunu velinin bütçesine yüklemeden, kadrolu olarak gerçekleştirmelidir” dedi. CHP’li Yaman konuşmasına, “öğretmenler; geleceğimizi şekillendiren, dünyayla rekabet edebilecek bilgi birikiminde iyi insan yetiştirebilen, toplumsal sorunlara demokratik yollardan çözüm üretecek, hoşgörülü insan topluluğunun oluşumunda söz sahibi olan değerlerimizdir. Atanamayan yüz binlerce öğretmenin temel sorunlarını dile getirmenin yanında, değerlerimiz dediğimiz bu meslek grubunun içinden yer alan özel eğitim öğretmenlerinin sorunlarını da özellikle ele almak isterim” diyerek başladı.

Özel eğitimin kendine özgü yönleri olduğu uyarısında bulunan Dr. Aylin Yaman; “özel eğitim, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak yetiştirilmiş personelle düzenlenmiş olan eğitim programları olarak tanımlanmaktadır. Özel eğitimin kendine özgü yönleri olan sabır ve anlayış, psişik dayanıklılık, iş yükünün fazlalığı, sorumluluğun ağırlığı, ailelerin ekstra desteğe ihtiyacının olması, sürekli mesleki gelişim ihtiyacı bu grup öğretmenlerin başlıca yaşadığı zorluklardır. Bu nedenledir ki özel eğitim öğretmenleri daha fazla mesleki tükenmişlik yaşamaktadırlar” dedi. Ülkemizde özel gereksinimli çocuklarımızın %80'inin standart eğitim kurumlarında kaynaştırma eğitimine dahil olabileceklerini vurgulayan CHP’li Yaman; “maalesef, bu bilincin yeterli olmaması, öğretmenlerin sayısal olarak azlığı ve planlamanın doğru yapılmaması nedeniyle kaynaştırma eğitimleri yeterli seviyede olmamakta, bu grup öğrencilerimiz çareyi evde ve özel kurumlarda aramaktadır” dedi.

GÖLGE ÖĞRETMENLER DAHA FAZLA DESTEKLENMELİ

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, eğitim alanında önemli bir rol üstlenen gölge öğretmenlerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında, “öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve de okul yöneticilerimiz açısından gölge öğretmenlik sistemi çok değerlidir ve topluma yeni bireyler kazandırmak adına da önemli bir adım olacaktır. Gölge öğretmen, kaynaştırma eğitiminin kolaylaştırıcısı ve emniyetidir. Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri atama bekleyen öğretmenlerimizi planlarken mutlaka "gölge öğretmen" kavramını da planlamalı ve bunu velinin bütçesine yüklemeden, kadrolu olarak gerçekleştirmelidir. Bunu yaparken de, kamuda ‘ücretli’ ‘sözleşmeli’ ve ‘kadrolu öğretmenlik’ gibi iş barışını bozan kavramları sonlandırarak tüm öğretmenlerimizi kadroya geçirmeli, özlük haklarını yeniden düzenlemelidir” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’li Yaman konuşmasında son olarak, mutlu bir öğrenim dönemi geçirilmesinin önemine dikkat çekerek; “Unutmayalım ki gerek olağan gerekse farklı gelişim gösteren tüm öğrencilerimiz ve tüm öğretmenlerimiz için öncelik mutlu bir öğrenim dönemi olmalıdır. Mutlu öğretmen ve mutlu öğrenci mutlu ve başarılı bir toplum demektir” dedi.