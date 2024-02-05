CHP'li Volkan Demir: Yolsuzluk Artıyor!

CHP Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, 2023 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye’nin, 34 puanla 115. sırada yer aldığını belirttiği yazılı açıklamasında, “2022 yılında kıyasla bu sene 2 puan daha kaybeden Türkiye’nin, ülke sıralamasında da 14 sıra gerilediği görülmektedir. Ayrıca Türkiye, son yıllarda endekste en ciddi ölçüde düşüş gösteren 12 ülkeden biri seçilmiştir. Öyle ki 2014 yılından beri son 10 senede endekste 10 puan birden kaybetmiştir. Bu puanla ülkemiz Burkina Faso, Vietnam, Tanzanya, Tunus, Hindistan, Arjantin, Zambiya gibi ülkelerin de gerisinde kalmıştır.” ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, Ekonomide gelişme kaydedilmesi için yolsuzluğun önlenmesi, her alanda yolsuzlukla mücadelenin artırılması gerektiğini belirterek, “Hukuk ve adalet sistemine güvenin azaldığı, demokrasi konusunda gelişme kaydedemeyen ve yolsuzluk algısı yüksek olan bir ülkeye yatırım da gelmez, sıcak para da gelmez. Yüksek bedeller ödeyerek getirilecek sıcak para da şu sıralar yaşadığımız gibi gelir dağılımını bozar. Zengin daha zengin fakir de daha fakir olur.” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir’in açıklamaları şöyle:

YOLSUZLUK ALGISI ARTIYOR!

Uluslararası Şeffaflık Organizasyonu’nu (TransparencyInternational) dünyanın her yerinde; hükümetlerle, şirketlerle, çalışanlarla, sivil toplumla birlikte yolsuzluğun olmadığı bir dünya amacıyla 1993 yılından itibaren çaba sarf eden bir kuruluştur. Bu kuruluş, Ocak ayı sonunda, 2023 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi raporunu yayınlandı.

Bu raporda kamu alanında dünyada 180 ülke bazında yolsuzluk algısının ölçülmesi hedeflenmektedir. Raporda ülkeler ve bölgeler 100 puan üzerinden değerlendirilmekte; 0 puan çok yüksek derecede yolsuzluk algısı olan, 100 puan ise yolsuzluk algısının olmadığı çok temiz anlamına gelmektedir.

YOLSUZLUK ALGI ENDEKSİ’NDE TÜRKİYE, 34 PUANLA 115. SIRADA

Yolsuzluk Algı Endeksinde ilk sıralarda yer alan (en temiz) bazı ülkeler:

• Danimarka (90)

• Finlandiya (87)

• Yeni Zelanda (85)

• Norveç (84)

• Singapur (83)

• İsveç (82)

• İsviçre (82)

• Hollanda (79)

• Almanya (78)

• Lüksemburg (78)

• İrlanda (77)

2023 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye, 34 puanla 115. sırada yer almıştır. 2022 yılında kıyasla bu sene 2 puan daha kaybeden Türkiye’nin, ülke sıralamasında da 14 sıra gerilediği görülmektedir. Ayrıca Türkiye, son yıllarda endekste en ciddi ölçüde düşüş gösteren 12 ülkeden biri seçilmiştir. Öyle ki 2014 yılından beri son 10 senede endekste 10 puan birden kaybetmiştir. Bu puanla ülkemiz Burkina Faso, Vietnam, Tanzanya, Tunus, Hindistan, Arjantin, Zambiya gibi ülkelerin de gerisinde kalmıştır.

ZENGİN DAHA ZENGİN FAKİR DAHA FAKİR OLUR

Ekonomide gelişme kaydedilmesi için yolsuzluğun önlenmesi her alanda yolsuzlukla mücadelenin artırılması gerekir. Hukuk ve adalet sistemine güvenin azaldığı, demokrasi konusunda gelişme kaydedemeyen ve yolsuzluk algısı yüksek olan bir ülkeye yatırım da gelmez, sıcak para da gelmez. Yüksek bedeller ödeyerek getirilecek sıcak para da şu sıralar yaşadığımız gibi gelir dağılımını bozar. Zengin daha zengin fakir de daha fakir olur.

Dünyada ciddi araştırmalarla ölçülen hukuk ve demokrasi, yolsuzluk, mutluluk gibi tüm alanlarda çok geride kaldık. Artık bu açmazdan kurtulmamız gerekir.