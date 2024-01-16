CHP'li Sevgi Kılıç: Öğrencilerimizin can güvenliği yok

CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, dün akşam Giresun Gülpembe Hatun KYK Yurdu’nda yaşanan asansör kazasına ilişkin yaptığı açıklamada; “Aydın'dan başlayarak bir dizi asansör kazası yaşandı, ancak hala ders çıkarılmadı. KYK’ya bağlı yurtlardaki asansör kazasının yeni bir örneği olan Giresun Gülpembe Hatun KYK Yurdu’ndaki kaza, acı bir gerçeği bir kez daha gözler önüne seriyor: Öğrencilerimizin can güvenliği yok! sorumlular hesap vermiyor.” dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Asansör kazaları birer birer yaşanıyor, ancak daha önceki facialardan ders çıkarıldığı yok. Sorumsuzca işletilen asansörlerin, gençlerimizin geleceğiyle oynamasını kabul etmemizi bekliyorlar. Giresun’daki faciada bir şey olmasına engel olan şans, başka bir yerde bu kadar şans tanımayabilir. Asansörlerde evlatlarımızın bulunuyor olabilirdi, bu durumda bu vahim facianın sorumluluğunu kim üstlenecekti? İktidar gençliğin sesine karşı kör, sağır ve dilsiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, örgütlerimiz, milletvekillerimiz ve yerel yönetimlerimizle birlikte elimizdeki tüm imkânları seferber ederek öğrenci yurtlarında yaşanan sorunları çözmeye çalışıyoruz.

Bu noktada, sorumluların hesap vermesi gerekiyor. Öğrenci velileri ve toplum, bu acımasız ihmallerin ardındaki sorumluların adalete teslim edilmesini talep ediyor. Bırakın bu talebe kulak vermeyi, KYK yurtlarındaki asansör kazalarını protesto eden öğrencilere tehditler savuruluyor. Öğrenciler, haklı olarak eleştirme ve protesto haklarını kullanmak istiyor. Ancak onları tehdit eden yöneticiler, bu acımasız gerçekle yüzleşmeyi reddediyorlar. Bu kadar faciaya rağmen neden KYK yurtlarında hala asansör düşüyor? Asansör içinde evlatlarımız bulunsaydı, bu facianın sorumluları kim olacaktı?

Türkiye genelinde KYK'ya bağlı yurtlardaki arızalı asansörlerin sebep olduğu facia, Giresun Gülpembe Hatun KYK Yurdu'nda yine can almaya teşebbüs etti. Bugün bir kez daha sesleniyoruz: Bizler, gençlerimizin bu tür koşullara mahkûm olmasına göz yummayacak ve sorumlularla mücadele edeceğiz. Bu vurdumduymazlığa bir son verin! Gençlerimizin hayatlarına sahip çıkın, sorumlular hesap versin!