CHP'li Kış otobüs kazalarını TBMM gündemine getirdi

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 16 Ocak 2024 tarihinde Mersin’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen otobüs kazasında 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, son aylarda artan otobüs kazalarını TBMM gündemine getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na yazılı soru önergesi veren CHP Milletvekili Kış, son 7 ayda artan rekor otobüs kazalarının nedenlerinin araştırılarak, acilen çözüm yollarının bulunması gerektiğini belirtti.

Yeni nesil otobüslere göre, şoför yetiştirilmesi gerektiği, denetim, yaptırım ve eğitim konusunda adımlar atılmasını vurgulayan Kış, artan ölümlü kazaların bir an evvel önlenmesi için Bakanlığa çağrı yaptı.

Şoförlerin ekonomik koşullarının ve çalışma koşullarının da düzenlenerek daha nitelikli bir şoför kadrosu yaratılacağına vurgu yapan Kış, uzmanların yaptıkları açıklamaların ve önerilerin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin ulaşım alanında yaşadığı en önemli sıkıntıların başında bu otobüs kazalarının geldiğini belirten Kış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’na şu soruları yöneltti: