CHP'li Karasu: Cezalandırılanlar Ankaralı Vatandaşlar

Ankara merkezi ile Esenboğa Havalimanı arasında ulaşımı sağlayan firmaya ihale süresinin dolmasına rağmen ihalesiz sözleşme uzatımı yapıldı. Geniş bagaj hacimli yeni araçlar alan ve bu firmaya göre daha ucuz bir ücretle yolcu taşıyarak kamu hizmeti yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin araçlarının depolanmasına izin çıkmadı.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, cezalandırılanların Ankaralı vatandaşlar olduğunu dile getirdi ve “Ulaştırma Bakanı’nın bu karardan geri dönmesini bekliyoruz” dedi, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Ankara kent merkezi ile Esenboğa Havalimanı arasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne göre daha yüksek ücretle ulaşım sağlayan firmaya, ihale süresinin dolmasına rağmen ihalesiz sözleşme uzatımı yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, konuyu TBMM gündemine taşıdı ve Büyükşehir Belediyesi’nin araçlarına depolama yapma olanağı taşımayan Bakanlığı göreve davet etti.

Nüfusu 6 milyona yaklaşan başkentte, Esenboğa Havalimanı’na yolcu taşımacılığı yapan Belko-Air firmasının ihale süresi geçen yıl Nisan ayında tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü de otobüsleri havaalanı hattında hizmet vermeye başladı. Ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü’ne birçok kez Havalimanı içerisinde otobüs depolama-bekleme alanlarıyla ilgili yer tahsisi yapılmasına dair yazı yazılmasına rağmen, herhangi bir olumlu cevap alınamadı. Bu süreçte Belko-Air, yeni adı ile Ankara Air olarak çalışmaya devam etti. Bu firmanın sözleşmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 31.12.2024 tarihine kadar uzatıldı ve bekleme-depolama alanları tahsisi de devam etti.

HEM PAHALI HEM DE USULSÜZ

Ulaşımı, 80 TL ile gerçekleştiren bu firmaya sözleşmesi bitmesine rağmen ihalesiz sözleşme uzatımı yapılması TBMM gündemine taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “50 TL’lik ücretle vatandaşların çıkarına taşımacılık yapan EGO otobüslerine bu alanın tahsis edilmemesi son derece dikkat çekicidir. Anlaşılacağı üzere, cezalandırılan Büyükşehir Belediyesi değil, halkın kendisidir” dedi. Mansur Yavaş’ın başkanlığında EGO Genel Müdürlüğü’nün, hat üzerinde konforlu ulaşım amacıyla geniş bagaj hacimli 15 adet yeni otobüs almasına rağmen yer tahsisi gerçekleştirilmediği için bu araçların 6’sının faal olarak çalışabildiğini ifade eden Karasu, bunun da kamu zararı oluşturacağına dikkat çekti.

“BU KARAR KARAR SİYASİ Mİ?”

Bakanlığı, Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğünün yer tahsisi sürecini vatandaşın lehine hızlandırması gerektiğini, bu karardan dönülmesi gerektiğini belirten Karasu Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Karasu, “Birçok kez Havalimanı içerisinde otobüs depolama-bekleme alanlarıyla ilgili yer tahsisi yapılmasına dair pek çok kez yazı yazılmasına rağmen herhangi bir olumlu cevap verilmemiş olmasının hukuki gerekçesi nedir?” diye soran Karasu, firmaya ihalesiz sözleşme uzatımı yapılmasının hukuki gerekçesinin de açıklanmasını istedi. “Bu karar, siyasi midir?” diye soran Karasu, “Bu kararı alan Baş Müdürlüğünün yöneticileri hakkında bakanlığınızın uyguladığı herhangi bir idari işlem var mıdır? Olacak mıdır? Alınan karardan geri dönülecek midir? Dönülmeyecek ise bakanlığınızın vatandaşın lehine yapacağı bir uygulama olacak mıdır?” diye sordu. Karasu ayrıca, oluşan kamu zararının miktarının ve zararın sorumluları hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağının da açıklanmasını istedi.