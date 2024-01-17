CHP'li Erhan Adem: Elimizde ne var, ne yoksa çiftçi için seferber etmeliyiz

Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından açıklanan süt fiyatlarını, Niğdeli süt üreticileri ziyareti esnasında değerlendirdi.

Türkiye genelindeki süt üreticileri gibi Niğdeli süt üreticileri de, maliyet artışları ve zorlayıcı şartlar altında üretime devam etme mücadelesi veriyor diyen Erhan Adem, “USK'nın açıkladığı yeni fiyatlar üreticimizi daha da zor duruma düşürdü. Elimizde ne var, ne yoksa seferber ederek üreticiyi desteklemekten, üretimi artırmaktan başka çare kalmamıştır. Bunu başaramazsak sütü üretecek tek bir çiftçimiz dahi kalmayacak.” dedi.

Tarım ve hayvancılık sektörü, maliyetlerin kontrol altına alınması ve desteklenmesi için hükümetten acil önlemler beklediğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in açıklaması şöyle:

“Süt fiyatlarını baskılayarak enflasyonu önlemeye çalışmak, üretimin azalmasıyla birlikte daha yüksek enflasyon olarak bize geri dönüyor. TİGEM arazilerini 49 yıllığına kiralamaktan vazgeçip çiftçimizin ihtiyacı olan bitki tohumları üretmedikçe, ülkemizin ihtiyacı olan damızlık türleri çoğalmadıkça ve en önemlisi yerli yem sanayini tekrar kurmadan bu sorunu çözüme kavuşturmak mümkün gözükmüyor.

Ülkemiz süt üreticilerinin yaşadığı en büyük sorunlardan biri üretimi destekleyecek bir anlayışın bulunmayışıdır diyen Erhan Adem, “geçtiğimiz günlerde AKP, besicileri desteklemek yerine hemen 600 bin büyükbaş hayvan ithalatı kararı aldı. Hal böyle olunca üreticilerimiz damızlıklarını kestirip elden çıkarmaya, genç dişi hayvanları (düve) ise damızlığa çekmek yerine besleyip kesime göndermeye başladı.

Hep söylediğimizi bir kez daha tekrar etmek istiyoruz. Üretimin devam etmesi için, yem fiyatlarını, girdi maliyetlerini düşürmeye ve kontrol etmeye yönelik tedbirler alınmalıdır. Ülkemizde süt üretiminin büyük bir kısmını kırsaldaki küçük aile işletmeleri tarafından üretiliyor. Üreticilerimizi kırsalda tutamazsak. Bu sektörü ayakta tutma şansı kalmaz.”