CHP Mersin Milletvekili Kış, Ticaret Bakanı’na Zam Yağmurunu Sordu

Asgari ücretin daha netleşmeden marketler tarafından zam bombardımanının başladığına dikkat çeken CHP’li Kış, gazete röportajında “2024 yılında farklı denetim yollarını izleyeceklerini” belirten Baka n Bolat’a, “bu şekilde mi tedbir alıyorsunuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bile marketlerde ki zam artışlarını, fırsatçılığı ve stokçuluğu her fırsatta eleştirdiğini dile getiren Kış, bu sorunun hükümet tarafından çözülemediğini, etkili mücadele yapılamadığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yazılı olarak cevaplanması istemiyle soru önergesi veren Kış, önergede şu ifadelere yer verdi: “25 Aralık 2023 tarihinde bir gazete de röportajı yayımlanan Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, ‘marketleri her gün denetliyoruz, ben de haftada bir marketlere gidiyorum’ diyerek piyasayı başı boş bırakmadıklarını söylemişti. Ancak, 27 Aralık 2023 tarihinde asgari ücretin açıklanmasının öncesinde ve hemen sonrasında, zincir marketlerde zam yağmuru başlamış, hem stokçuluk hem de fahiş fiyatlar sebebiyle vatandaşlarımız isyan etmişti. 1 Ocak itibariyle de bahsi geçen zincir marketler, fiyat etiketlerini yeniden güncelleyerek, Bakan Bolat’ın ‘piyasa denetimimiz altında, fahiş fiyat, fırsatçılık ve stokçuluğa izin vermiyoruz’ sözlerini çürütmüşlerdir”.

Herhangi bir ücret artışını duyar duymaz zam kararı alan marketlerin ne cezaları, ne de denetimleri dikkate aldıklarını ifade eden Kış, 1 Ocak itibariyle de marketlerin zam yağmuruna devam ettiğini söyledi.

Temel gıda ürünleri ve ihtiyaç ürünlerine gelen haksız fiyat uygulamalarının hükümete rağmen hızla sürdüğüne vurgu yapan CHP’li Kış, vatandaşları 2024 yılında zor günler beklediğini, her gün güncellenen zam oranlarıyla vatandaşların daha da yoksullaştığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 2023 yılında kaç şikayet aldığını ve bu şikayetler sonucu ne kadar ceza uygulandığını soran Kış, Bakanlık tarafından 2024 yılı için piyasa dengesini sağlama ve tüketicileri koruma adına nasıl bir politika izleneceğini sordu.

Mersin Milletvekili Kış, Ticaret Bakanı’na şu soruları yöneltti:

1. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, hükümet yetkilileri tarafından da kabul edilen fiyat artışları, stokçuluk, fırsatçılık konularında kalıcı bir politikanız var mıdır?

2. 27 Aralık 2023 tarihinden önce, asgari ücretin açıklanmasına günler kala, zincir marketler başta olmak üzere, tüm marketlerde yapılan zamlarla ilgili Ticaret Bakanlığı olarak ne gibi denetimler yapılmıştır?

3. Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Alo 175 Tüketici Danışma Hattına 2023 yılı için gelen şikayet sayısı kaçtır? Bu şikayetlerin Bakanlığınız tarafından dikkate alınarak çözülme oranı kaçtır?

4. Bakanlığınız tarafından fahiş fiyat tespiti yaptığınız market sayısı kaçtır? 1 Ocak itibariyle, marketlerde etiketleri değişen, fiyatları artan ürünler nelerdir?