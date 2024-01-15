Burak Dalgın, Bakan Yerlikaya’ya depremzedeler için toplanan bağışları hatırlattı: Kimler bağış sözünü tutmadı?

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından cevaplandırılması istemiyle verdiği soru önergesinde 6 Şubat depremleri için toplanan bağışları ve “1 yıl içerisinde tamamının yeniden inşa edileceği sözü verilen” deprem bölgesindeki konutları gündeme getirdi. Dalgın, Yerlikaya’ya “Sözü verilen konutlardan kaç tanesi tamamlanmıştır? Bir gecikme yaşandıysa sebebi nedir?” diye sordu.

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından cevaplandırılması istemiyle verdiği soru önergesinde deprem bağışlarını ve konutları gündeme getirdi. Bakan Yerlikaya’nın 8 Kasım 2023’te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bağışlar ve konutlara ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlatan Dalgın, şu ifadeleri kullandı:

“TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun 8 Kasım 2023 tarihli oturumunda, İçişleri Bakanlığı 2024 bütçesine ilişkin yaptığınız sunumda, 6 Şubat 2023 depremleri için 87 milyar 594 milyon 316 bin lirası Türkiye Tek Yürek Kampanyası’nda olmak üzere toplamda 122 milyar 180 milyon 741 bin lira bağış toplandığını açıklamıştınız. Toplanan bağışların 64 milyar 592 milyon 101 bin lirasının şimdiye kadar depremzedelerimiz için harcandığını, geriye kalan 57 milyar 588 milyon liranın da harcanmaya devam ettiğini ifade etmiştiniz.

Aynı sunumda, ‘yıl sonuna kadar toplamda 46 bin konutun’ depremzedelerimize teslim edileceğini belirttiniz.”

Burak Dalgın, Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti: