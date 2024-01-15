BTP, Atatürk’ün annesi Molla Zübeyde Hanım’ı andı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Molla Zübeyde Hanımı 101. vefat yıl dönümünde rahmetle andı.

BTP’den yapılan açıklamada, “Bir anne tüm dünyayı değiştirir.” Zübeyde Hanım’ı vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz” denildi.

İzmir’de anıt mezarında ziyaret edildi

BTP İzmir teşkilatı da Zübeyde Hanımı Kabri başında andı.

Zübeyde Hanımın Karşıyaka’daki Zübeyde Hanım Parkı içindeki anıt mezarını ziyaret eden BTP teşkilatı anıta çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu, dua etti.

BTP İzmir İl Başkanı Ömer Kalem başkanlığındaki BTP heyetinde MYK Üyesi Adem Birinci, İzmir Kadın Kolları Başkanı Sevinç Baysal, Bayraklı İlçe Belediye Başkan Adayı Ayşe Kelepir, Gaziemir Belediye Başkan Adayı Bülent Taş, Menemen Belediye Başkan Adayı Yılmaz Gökçe de yer aldı.