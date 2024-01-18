Babacan: Emeklilerimiz 2024 yılını hiç unutmayacak

Ali Babacan İzmir’in Karabağlar ilçesinde DEVA Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yaptı ve Karabağlar Belediye Başkan Ada yı Abdullah Kaya’yı tanıttı. Koordinasyon Merkezi’nin açılışında yaptığı kısa konuşmada emekli maaşlarına yapılan zamlara da değinen Babacan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Emeklilerimizin barınma ihtiyacının, temel gıda ihtiyaçlarının dahi karşılanamayacağı bir yıl olacak”

“Dün akşam kabine toplantısından sonra sayın Erdoğan Türkiye’nin beklediği müjdeyi verdi. Dedi ki, ‘2024 yılı emeklilerimizin yılı olacak’ dedi. Gerçekten emeklilerimiz 2024 yılını hiç unutmayacak. Belki de gelmiş geçmiş en zor hayat şartlarının olacağı, emeklilerimizin barınma ihtiyacının, temel gıda ihtiyaçlarının dahi karşılanamayacağı bir yıl olacak 2024. Onun için emeklilerimiz hiç unutmayacak merak etmeyin.”

“‘Fedakârlık bekliyoruz’ diyor. Peki siz hangi fedakârlıkta bulundunuz?”

“Şatafattan, lüksten, israftan en ufak bir geri adım görüyor musunuz? Seçimden bu yana ne diyor yeni ekonomi yönetimi? ‘Halkımızdan fedakârlık bekliyoruz’ diyor. Peki siz hangi fedakârlıkta bulundunuz? Ben soruyorum, hükûmet olarak hangi tasarruf tedbirini aldınız bugüne kadar? Hangi lüksünüzden, şatafatınızdan tasarruf kararı aldınız, bir tane örnek verin, açıklayın. Yok.”

“TÜİK bile %65 enflasyon açıklarken %42 emekli zammını müjde diye verdi”

“Memur emeklisi enflasyonun altında zam almış mı? Almış. Gelelim işçi ve Bağ-Kur emeklisine. Büyük müjde, gönlümden beş puan daha koptu dedi, değil mi dün akşam? %37 yerine %42 artırıyorum dedi. Ya bir dakika ya, enflasyon %65 değil miydi TÜİK’in açıkladığı? TÜİK bile %65 enflasyon açıklarken %42 emekli zammını müjde diye verdi.”

“10 bin lira alacak vatandaşlarımız, zam oranı kaça geliyor? %33”

“En düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız var ya, 7.500 lira alırken 10 bin lira alacak vatandaşlarımız, zam oranı kaça geliyor? %33. Özellikle en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız %65 TÜİK enflasyonu olduğu bir dönemde maaşlarının %33 arttığını hiç unutmayacaklar. Bunun için 2024 gerçekten de emeklilerin yılı olacak.”

“Her bir şehit haberi içimizi parçalıyor, ama bu haberlere alışmayacağız”

“Her bir şehit haberi içimizi gerçekten parçalıyor. Ama arkadaşlar biz bu haberlere alışmayacağız. Biz bu sorunu çözmek için, sorunun kök sebeplerine inip mutlaka terör sorununu Türkiye’de ortadan kaldırmanın büyük bir çabası, gayreti içerisinde olacağız. Bunun sadece ve sadece askeri güçle çözülemeyeceğini de biliyoruz”

“Çözüm için daha geniş çerçevede çalışma gerektiğini de bilmemiz lazım”

“Tabii ki silahlı bir örgüt varsa silahlı örgütün karşısında silahlı gücünüzün olması gerekiyor, ama çözüm için çok daha geniş bir çerçevede çalışma gerektiğini de bilmemiz lazım. Ülkeler arası siyasi diyaloğun iyi çalışması lazım, diplomasinin iyi çalışması lazım, örgütün yalnızlaştırılması lazım.”

“Muhalefet partilerinin çoğunda yaşananları gördük ya, iyi ki DEVA’yı kurmuşuz diyoruz”

“Bu ülkeyi bu durumdan kurtarmak için yoğun bir çalışma ve gayret içinde olmamız gerekiyor. Bu bizim hem ahlaki sorumluluğumuz, hem de bu ülkeye vicdani sorumluluğumuz. Onun için DEVA Partisi’ni kurduk. İyi ki de kurmuşuz diyorum. Hele hele şu seçimlere kadar muhalefetle de aynı masaya oturduk kalktık ya, pek çok partinin de içini biraz anladık ya, seçimden sonra muhalefet partilerinin çoğunda yaşananları gördük ya, iyi ki DEVA’yı kurmuşuz diyoruz.”

“Hukuk ve adalet olmayınca ekonomi düzelmez”

“Hukuk ve adalet olmayınca ekonomi düzelmez. Sürekli bunu söylüyoruz, sürekli. Sen her gün anayasayı çiğnersen, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararlara uymuyorum, saygı duymuyorum, mahkeme de uymayabilir dersen ki çok hukukçu arkadaşımız var bizim onlar ne dediğimi daha iyi anlıyor, bu ülkede ekonomi düzelmez.”

“İşi kitabına uydurmak kolay maalesef Türkiye’de”

“İşi kitabına uydurmak kolay maalesef Türkiye’de. Bir de kötü bir alışkanlık var, ne diyorlar, belediye başkanlarından bazıları için, ya çalıyor ama bir şeyler de yapıyor diyorlar. Biz de diyoruz ki, hem çalmasın, hem de çok şey yapsın diyoruz. Ne demek çalıyor ama bir şeyler de yapıyor? Git gide bunu bir alışkanlık olarak kılcal damarlara işliyorlar.”