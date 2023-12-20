Antalya-Alanya Otoyolu projesine CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem tepki gösterdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklamalarına göre Antalya-Alanya Otoyolu Projesi’nde, 84 kilometre 2×3 şeritli otoyol ve 38 kilometre 2×2 şeritli bağlantı yolu bulunduğunu, otoyolun toplam uzunluğunun 122 kilometre olduğunu ve projede 7 kavşak, 8 tünel, 19 viyadük bulunduğunu söyleyen Erdem, projenin kamu kaynaklarıyla değil de, YİD modeliyle yapılmasının kamuyu zarara uğratacağını belirtti.

YÜK VATANDAŞIN SIRTINA

76.7 Milyar liraya Limak’ a ihale edilen projenin geçen yıl yapılmış olması durumunda 7 milyar civarında bir maliyetinin olacağını söyleyen Erdem, 76,7 milyar liralık rakamla Antalya’ ya çok büyük yatırımlar yapılabileceğini vurguladı.

Vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmıyor diye pazarlanan YİD Projeleriyle vatandaşın soyulduğunu söyleyen Erdem, yine döviz üzerinden verilen garantilerle yandaş müteahhitler zengin edilirken, şirketlere ödenen paralar vatandaşın sırtına yükleniyor dedi.

YİD modeliyle dolar ya da euro üzerinden geçiş garantisi verilen köprü ve otoyollarda, bugüne kadar hedeflerin tutturulamadığının altını çizen Antalya Milletvekili Erdem, Devletin bu projeleri, garanti edilen sayıda araç kullanmadığı için her yıl işletmeci şirketlere milyarlarca lira ödediğini hatırlattı.

2024 yılında Avrasya Tüneli’ne 4,9 milyar lira, köprü ve otoyollara da 73,8 milyar lira garanti ödenecek diyen Erdem, aynı soygun düzeninin Antalya – Alanya otoyolu projesinde de kurulduğunu söyledi.

VATANDAŞLA ALAY EDİYORLAR

Projenin Antalya halkının çok uzun süredir beklediği bir proje olduğunu ve turizme de önemli katkısı olacağını belirten Erdem, projeye değil yapılış biçimine karşıyız dedi. Antalya’ nın ülke ekonomisine çok büyük katkısı olduğunu vurgulayan Erdem, ama görünen o ki Akp iktidarı Antalya’ ya devlet imkanlarıyla yatırımı çok görüyor dedi.

Yaklaşan seçim öncesi “Mega Proje, Dev Proje” safsatalarıyla yine Antalyalıların AKP iktidarı tarafından kandırılmaya çalışıldığını belirten CHP Antalya Milletvekili Erdem, projenin Antalyalılara yükten başka bir şey getirmeyeceğinin altını çizdi.

GEÇİŞ GARANTİSİ

Bakanlığın ilk İhale şartnamesinde 45 bin günlük geçiş garantisinin verildiğini söyleyen Erdem sözlerine şöyle devam etti; “ İlk Başlangıç geçiş ücreti km başına 0.07 Euro+KDV olarak pazarlığa sunulmuştu. Bunda bir değişiklik var mı bilmiyoruz. Antalyalılar bu yolu kullanınca ne kadar ücret ödeyecek, Bakan bey çıksın açıklasın. Antalyalı bu otoyolu kullanırken ne kadar para verecek.? Vatandaşın cebinden para çıkmıyor diyorlar ya, biz de öğrenelim çıkıyor mu çıkmıyor mu? Ayrıca günlük araç geçiş garantisinin 45 bin olarak belirlendiği ve projeyi üstlenecek şirkete 6 ayda bir gelir ödemesinin garanti edildiğini biliyoruz. 20 yıllık sözleşme kapsamında, geçiş ücretlerindeki düşüşlerden kaynaklanacak farkın da devlet tarafından yani vatandaşın cebinden ödeneceği ortada. AKP iktidarında vatandaşa yine borç ödemekten başka bir şey düşmüyor. Antalya halkı yine AKP İktidarı tarafından adeta cezalandırılıyor”

ANTALYA –ALANYA DEĞİL, SERİK-ALANYA

Antalya-Alanya diye sunulan projenin de, Serik-Alanya projesi olduğunu söyleyen CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, 76,7 milyar gibi korkunç bir rakama mal olan projenin de Antalya trafiğini çözmekten uzak olduğunu vurguladı.

Erdem sözlerine şöyle devam etti; “ Projeyi Ankara’ dan oturarak yaparsanız, yerel dinamiklerin fikirlerini almazsanız yaptığınız iş çözümden çok uzak olur. Antalya-Alanya arasındaki trafik sorunu Antalya-Serik arasından başlamaktadır. Oysa siz projeyi Serik’ den başlatıyorsunuz. 122 km’lik yolun 38 kilometrelik bölümü otoyol ile mevcut D-400 Karayolu arasında erişimi sağlayacak bağlantı yollarından oluşuyor. Bu, şehir trafiğini rahatlatacak transit bir proje değil. Havaalanı, Raylı Sistemler ve Turizm bölgelerine yine bağlantı yolları üzerinden ulaşılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu projeyi anlatırken diyor ki; “proje seyahat süresini kısaltacak ve konforlu yolculuk imkânı sağlayacak.” Nasıl olacak bu, bize de anlatırsa seviniriz. Özetle bu proje hem maliyeti, hem projelendirilmesi, hem de YİD modeliyle kamu yararı sağlamaktan uzak bir projedir. Bakanlığa çağrımız projenin kamu kaynaklarıyla yapılması ve ulaşım sorununu çözecek şekilde yeniden projelendirilmesidir.”