Ali Babacan, İstanbul’da halkla buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 5 Ocak Cuma günü İstanbul Sancaktepe’de esnaf ziyaretlerinde bulundu, Kartal’da halkla buluştu. 6 Ocak Cumartesi günü Avcılar ve Beyoğlu’nda halkı selamlayan Babacan’ın yerel seçim çalışmaları Pazartesi günü Niğde, Pozantı ve Tarsus’la devam edecek.

“Maaş sürekli eriyor”

Ali Babacan, Sancaktepe’de gerçekleştirdiği programda halkla buluştu ve sorunlarını dinledi. Bilhassa emeklilerden maaşlarla ilgili şikâyetler alan Babacan’a bir vatandaş “Siz bakanken herkes bir ev bir araba aldı” diyerek geçim sıkıntısından bahsetti.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamına “uyduruk” diyen bir vatandaşla sohbet eden Babacan şu sözleri kullandı: “Emeklilerimizle ilgili sorun şu; TÜİK bir enflasyon açıklıyor değil mi? TÜİK, emeklilerimizin maaşı da o ‘uyduruk’ enflasyon kadar artıyor. Halbuki gerçek hayat pahalı. Dolayısıyla maaş sürekli eriyor. Eğer sadece maaşla geçiniyorsa vatandaşımız hali perişan yani. Evinin kirasını bile ödemesi şu anda imkânsız. Zorlaştı hayat. Asıl problem enflasyonu indirmek en önemli iş, on yıl da düşük tuttuk. Sonra maalesef iş bilmezler geldi berbat ettiler.”

“200 TL şimdi 7 dolar etmiyor”

“Siz bazen gösteriyorsunuz ya 200 lira, bu para 140 dolardı sizin bakanlığınızda’ diyerek kendisine elindeki 200 liralık banknotu gösteren vatandaşla sohbet eden Babacan, “134 dolardı, şimdi 7 dolar etmiyor” yanıtını verdi. Vatandaşın 200 liranın yarım kilo Kars kaşarı almaya yetmediğini söylemesi üzerine Babacan: “Kars kaşarı alamıyor. Beyaz peynir hâlâ alıyor ama gelecek yıl beyaz peynir de alamayacak” yanıtını verdi.

“Yanlışlar büyüdü”

AK Parti’den neden ayrıldığını soran vatandaşla kısa bir sohbet gerçekleştiren Babacan, şu sözleri kullandı: “Onlar yanlış işler yapmaya başladılar. Valla büyük yanlışlar yapıyorlar. Hak adalet kayboldu, ülke gittikçe ekonomik olarak zorlaşıyor, sıkıntıya düşüyor. Biz de çok çalıştık, çok emek verdik ama sonra baktık ki yanlışlar büyüdü, biz şu yanlışların içinde olmayalım dedik. Yeni bir yol açtık, yürüyoruz.”

Ali Babacan, programına 5 Ocak günü Kartal’da, 6 Ocak günüyse Avcılar ve Beyoğlu’nda halkı selamlayarak devam etti.