Ali Babacan: Belediyeyi kitaba uygun yönetmemiz gerekiyor

Ali Babacan İzmir’in Menemen ilçesinde DEVA Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yaptı ve Menemen Belediye Başkan Ada yı ŞeyhmusDal’ı tanıttı. Koord inasyon Merkezi’nin açılışında yaptığı kısa konuşmada yerel yönetim planlarından bahseden Babacan’ ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Biz kitabına uydurmaktan yana değiliz”

“Belediyecilikte bazı kavramlar vardır; ‘kitabına uydurmak.’ Biz kitabına uydurmaktan yana değiliz arkadaşlar. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ne yapmamız gerekiyor, belediyeyi kitaba uygun yönetmemiz gerekiyor. Kurallara kanunlara uygun, ama aynı zamanda burada yazdığımız ahlaki kurallara da uygun belediyeleri yönetmemiz gerekiyor.”

“Depremden bu yana neredeyse bir yıl geçmesine rağmen, hâlâ sorunların çözülmediğini görüyoruz”

“Depremden bu yana neredeyse bir yıl geçmesine rağmen, hâlâ sıkıntıların devam ettiği, hâlâ sorunların çözülmediğini de bizzat gittiğimiz her yerde görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Nurdağı’ndaydım, Islahiye’ deydim. Bir yıl geçmesine rağmen hâlâ yaraların sarılmadığını, yapılan deprem konutlarının orada yaşayan nüfusun %3’üne, 5’ine, en fazla %10’una ancak ulaştırılabildiğini de maalesef yerinde gördüm gözlemledim.”

“İzmir’in her bir köşesinin depreme dayanıklı konutlarla bir dönüşüm geçirmesi gerekiyor”

“DEVA Belediyeciliği dediğimizin özü, bundan iki sene önce hazırladığımız ve tüm Türkiye’ye duyurduğumuz ‘Yerel Yönetimler ve Şehircilik Eylem Planı’mızda ortaya zaten konmuş durumda. İki sene önce, yerel seçimlerden çok önce, yerel yönetimden ne anladığımızı bütün açıklığıyla ortaya koyan bir belge. Tabii ki altyapı sorunları var şehirlerimizin, depreme karşı tüm Türkiye’yi hazırlamak gerekiyor. Hele İzmir, depremin sık olduğu ve daha yeni depreme maruz kalmış bir ilimiz. Dolayısıyla İzmir’in her bir köşesinin depreme dayanıklı konutlarla bir dönüşüm geçirmesi gerekiyor. Her alanda yapılacaklar burada bütün detaylarıyla var.”

“Ateşin düştüğü her ev ya damsız ya sıvasız”

“Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Daha geçtiğimiz hafta Kuzey Irak’ta 9 şehit daha verdik. Allah hepsine rahmet eylesin, ailelerine sabır diliyorum, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Evlere ateşler düşüyor. Ama bir bakıyoruz, ateşin düştüğü her ev ya damsız ya sıvasız. Hele en son şehitlerimizden birisinin Kahramanmaraş’ta ailesinin oturduğu yere baktık, bir konteyner de değil sadece bir çadır.”

“DEVA Belediyeciliği’nin Etik Kurallar Bildirgesi’ni hazırladık”

“Siyaset tarihimizde bir ilki gerçekleştirdik. DEVA Belediyeciliği’nin Etik Kurallar Bildirgesi’ni hazırladık. Bizim belediye başkan adaylarımız, aday olmadan önce bu bir-iki-üç sayfalık belgeyi imzalıyorlar, ‘Seçildiğimiz takdirde ben belediyeyi burada yazılı ahlaki kurallar çerçevesinde yöneteceğim’ diyorlar, ondan sonra bizim adayımız oluyorlar.”

“Tüm Türkiye sathında teşkilatlandık, ülkenin her bir köşesinde pırıl pırıl kadrolar oluşturduk”

“DEVA Partisi olarak, kuruluşumuzun ilk gününden bu yana tüm Türkiye sathında yoğun bir şekilde teşkilatlandık ve ülkenin her bir köşesinde pırıl pırılkadrolar oluşturduk. Bazı arkadaşlarımızın daha önce siyasi tecrübesi vardı, bazı arkadaşlarımız yola ilk bizimle çıktı. Ama daha önce siyaset yapmış olsun yapmamış olsun, bütün bu arkadaşlarımız daha güzel bir Türkiye, daha güçlü bir Türkiye, daha iyi yönetilen bir Türkiye için gayret ortaya koydular, koyuyorlar.”