1 Mart’ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV ile anlaşan Simge Fıstıkoğlu her hafta Çarşamba ve Cuma akşamları saat 21.00-24.00 saatleri arasında yayınlanacak olan tartışma programını sunacak. Simge Fıstıkoğlu’nun programının ilk yayın tarihi 22 Mart Çarşamba akşamı.

Simge Fıstıkoğlu 2006 yılında Habertürk TV’de spor spikeri ve editörü olarak görev almaya başladı. 2009 yılında Türkiye’nin ilk kadın spor müdürü oldu. 2011 yılının Haziran ayında haber programcılığına geçti ve Habertürk TV’de sırasıyla 1 Gün, Gün Başlıyor, Gece Gece ve Burası Haftasonu isimli programları hazırlayıp sundu. Temmuz 2013’te Show TV’ye transfer oldu. 2015 yılında ise NTV ile anlaştı. Günün İçinden, Gece Bülteni ve Bana Söz Ver isimli kuşakları hazırlayıp sundu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ