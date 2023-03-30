Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için beslenmemize dikkat etmemiz büyük önem taşıyor. İftarda çeşit çeşit yemeklerin yer aldığı sofralar yerine normaldeki beslenme tarzınızı sürdürmek, uzun saatler aç kalındığı için iftarda aşırı miktarda yemek yememek, şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlılar tercih etmek yapılması gerekenlerden sadece birkaçı… Özellikle iftardan sonra tüketilen şerbetli tatlıların, uzun saatler aç kalınması nedeniyle düşen kan şekerini yükselttiğini, yükselen kan şekerinin sadece diyabet hastaları için değil tüm bireyler için sağlığı olumsuz etkilediğini belirten Marmara Üniversitesi Diyetetik ve Beslenme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şule Aktaç, “Bunu önlemek için şerbetli tatlılar yerine, iftardan 1-2 saat sonra tüketilecek dondurma gibi sütlü tatlıların veya meyvelerin tercih edilmesi ve porsiyon miktarlarının küçük tutulması daha doğru olacaktır” diyor.

Şerbetli tatlılar yerine dondurma tüketilebilir

Ramazan ayında uzun süre aç kalmanın ve beslenme düzeninin değişmesinin metabolizmayı yavaşlatarak, kilo almaya neden olabildiğini hatırlatan Doç. Dr. Şule Aktaç, şöyle devam ediyor: “Şerbetli tatlılar, yüksek miktarda enerji alımına neden olarak ağırlık kontrolünü zorlaştırmaktadır. İftarda tatlı tüketmek isteyenler için iftardan 1-2 saat sonra tüketilen ilave şeker içermeyen hurmalı dondurma doğru bir tercih olacaktır. İlave şeker eklenmeden sadece hurma ile yapılmış olan dondurma tüketimi, ferahlatıcı bir tatlı olmasının yanı sıra, lif içeriği sayesinde ramazanda sıklıkla oluşan kabızlık ve hazımsızlığı azaltmaya, tokluğu desteklemeye, kaybedilen elektrolitlerin yerine konmasına ve enerji alımının kontrol altında tutulmasına yardımcı olur ve sağlığımızı geliştirir.

Tahin; susam tohumlarının tekniğine uygun bir şekilde işlenmesi ile elde edilen besin değeri açısından zengin ve tüketimi uzun yıllara dayanan bir gıda ürünüdür. Besin ögesi içeriği incelendiğinde; başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere kronik hastalık riskini azaltan, bağışıklık sistemini güçlendiren, sinir sistemi için gerekli olan, sindirim sistemini düzenleyen, tokluk hissi veren, kemik sağlığında önemli rol oynayan, enerji üretimini düzenleyen bileşenler içermektedir. Zengin içeriği nedeniyle, bir top tahinli dondurma günlük enerji ve besin ögesi gereksiniminin karşılanması açısından önemli rol oynar.”

İftardan sonra bir fincan Türk kahvesi hazmı kolaylaştırıyor

Kahve Dünyası Sağlıklı Beslenme Danışmanı Doç. Dr. Aktaç, iftardan sonra içilecek bir fincan sade Türk Kahvesinin sindirim sürecine yardımcı olacağını söylüyor. Türk Kahvesinin iştahı baskılayarak atıştırma isteğini de azaltabileceğini hatırlatan Aktaç, Türk Kahvesinin metabolizmayı hızlandırarak enerji yakımını artıracağına da dikkat çekiyor. Aktaç, ayrıca Ramazan döneminde konsantrasyonun artması için Türk Kahvesinin iyi bir seçenek olduğunu söylüyor, Ramazan boyunca her gün bir fincan sade Türk Kahvesi tüketilmesini öneriyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ