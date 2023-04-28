ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN GELİR?

Öğrencilere Vergisiz Telefon uygulamasının ne zaman başlayacağı konusunda net bir bilgi verilmedi. Ancak önümüzdeki haftalarda tam kapsamının açıklanması bekleniyor.

VERGİSİZ FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Vergisiz telefon fiyatları, cihazlardan alınacak olan vergiler düşüldükten sonra ortaya çıkacak. Buna göre, telefonlardan alınan;

%1 Kültür ve Turizm Bakanlığı payı,

%10 TRT Bandrol Ücreti,

%50 Özel Tüketim Vergisi,

%18 Katma Değer Vergisi,

kalemlerinden bakanlıkça belirlenecek olanlar düşülerek vergisiz satış fiyatı çıkarılmış olunacak.

VERGİSİZ TELOFON FİYATLARI NE KADAR?

Apple 14 128 GB cihazın vergisiz satış fiyatı 16 bin TL olarak belirlenirken, KDV, ÖTV ve diğer vergiler eklendiğinde bu fiyat 32 bin TL'ye yükselmektedir.

Apple'ın son ürünü iPhone 14 Pro Max'in Türkiye satış başlangıç fiyatı 46 bin TL olurken, 21 bin 708 TL'sinin vergilerden oluştuğu biliniyor.Bu cihazın ise vergisiz satış fiyatının 25 bin civarında olması bekleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ